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Türkiye
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CHP'li Başkan, İzmirlileri çileden çıkardı!

2022-08-01 12:44:20
CHP'li Başkan, İzmirlileri çileden çıkardı!

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor.

#1
Foto - İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) atık su terfi hattının yenileme çalışmaları çerçevesinde tatil bölgesi olan Dikili'de yaklaşık beş gündür su kesintisi yaşanıyor.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) atık su terfi hattının yenileme çalışmaları çerçevesinde tatil bölgesi olan Dikili'de yaklaşık beş gündür su kesintisi yaşanıyor.

#2
Foto - Su sıkıntısı çeken vatandaşlar, ellerinde bidonlarla su tankerlerinden su temin etmeye çalıştı. Vatandaşlar mağdur olduklarını söylerken, suların dün gece saatlerinde kısa süreli geldiğini ancak sonra yeniden kesildiğini ifade etti.

Su sıkıntısı çeken vatandaşlar, ellerinde bidonlarla su tankerlerinden su temin etmeye çalıştı. Vatandaşlar mağdur olduklarını söylerken, suların dün gece saatlerinde kısa süreli geldiğini ancak sonra yeniden kesildiğini ifade etti.

#3
Foto - Vatandaş mağduriyet yaşarken CHP'li Başkan Adil Kırgöz'ün Atatürk heykeli açılışında olduğu ortaya çıktı.

Vatandaş mağduriyet yaşarken CHP'li Başkan Adil Kırgöz'ün Atatürk heykeli açılışında olduğu ortaya çıktı.

#4
Foto - Sosyal medya hesabından fotoğraflar da paylaşan Kırgöz şu ifadeleri kullandı:

Sosyal medya hesabından fotoğraflar da paylaşan Kırgöz şu ifadeleri kullandı:

#5
Foto - Sevgi Yolu üst kısmında modern oyun gruplarıyla dizayn ettiğimiz, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve çocuk heykel figürlerinin yer aldığı Çocuk Hakları Parkı'nı yarınlarımızın umudu çocuklarımız ile birlikte açtık. Kırgöz'ün vatandaşı sorunuyla ilgileneceği yerde heykel açılışında olması tepki topladı.

Sevgi Yolu üst kısmında modern oyun gruplarıyla dizayn ettiğimiz, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve çocuk heykel figürlerinin yer aldığı Çocuk Hakları Parkı'nı yarınlarımızın umudu çocuklarımız ile birlikte açtık. Kırgöz'ün vatandaşı sorunuyla ilgileneceği yerde heykel açılışında olması tepki topladı.

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