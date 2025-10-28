CHP’den yine kumpas yalanı: Özgür’den casusluğu örtme, Ekrem’i apar topar aklama girişimi

Özel’in ve Yücel’in İmamoğlu’nu aklama yarışı ise kara komedi mevzuu oldu. Özel’in “Ekrem İmamoğlu’nun milliyetçi hassasiyetleri hepimizden yüksek. Ekrem İmamoğlu’nun Türkiye’nin hakkını, menfaatini koruma noktasındaki hassasiyetleri hepimizden yüksek. Yani hiçbirimize yapışmaz ama Ekrem İmamoğlu’na bu casusluk suçlaması hiçbir şekilde yapışmaz” sözleri kıs kıs güldürdü. Yücel’in “İmamoğlu’ndan da CHP’den de casus çıkmaz” ifadesi de gülünç bulundu. Milyonlar, Özel ve Yücel’e “Kumpas yalanını, İmamoğlu’na mağdur maskesi takmayı bırakın da iddialara yanıt verin” diye seslendiler. Siyasiler ve hukukçular, İmamoğlu’nu aklama gayretinin nafile olduğunu belirttiler. CHP yönetiminin kendine gelmesi ve İmamoğlu’yla ilgili güçlü dosyayı FETÖ’nün kumpaslarıyla özdeşleştirme gafletine düşmemesi ikazı yaptılar. “Artık mızrak çuvala sığmıyor. İmamoğlu’nun yolsuzluk dosyası da casusluk dosyası da çok kuvvetli ithamlardan, delillerden teşekkül ediyor. Özel ve Yücel’in evvela bu ithamları, delilleri çürütme yöntemini araştırması gerekiyor” cümlelerini kullandılar.