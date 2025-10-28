  • İSTANBUL
Gündem
11
Yeniakit Publisher
CHP’den yine kumpas yalanı: Özgür’den casusluğu örtme, Ekrem’i apar topar aklama girişimi

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
CHP’den yine kumpas yalanı: Özgür’den casusluğu örtme, Ekrem’i apar topar aklama girişimi

Belediyelerde dönen dalavereleri saklamak için yargıya tehdit yağdırmaktan ve toplumu tahrik etmekten dahi geri kalmayan CHP yönetimi, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik casusluk soruşturmasını sulandırmak için de kumpas yalanına başvurdu.

4
#1
Foto - CHP’den yine kumpas yalanı: Özgür’den casusluğu örtme, Ekrem’i apar topar aklama girişimi

Kukla Genel Başkan Özgür Özel ve gölgesi Deniz Yücel’in İmamoğlu’nun oluruyla 16 milyona ait verilerin yabancı istihbarat servislerine satıldığının saptanmasıyla başlatılan soruşturmayı FETÖ’nün Ergenekon, askeri casusluk gibi kurgu davalarına benzetmesi öfkeye yol açtı.

#2
Foto - CHP’den yine kumpas yalanı: Özgür’den casusluğu örtme, Ekrem’i apar topar aklama girişimi

Özel’in ve Yücel’in İmamoğlu’nu aklama yarışı ise kara komedi mevzuu oldu. Özel’in “Ekrem İmamoğlu’nun milliyetçi hassasiyetleri hepimizden yüksek. Ekrem İmamoğlu’nun Türkiye’nin hakkını, menfaatini koruma noktasındaki hassasiyetleri hepimizden yüksek. Yani hiçbirimize yapışmaz ama Ekrem İmamoğlu’na bu casusluk suçlaması hiçbir şekilde yapışmaz” sözleri kıs kıs güldürdü. Yücel’in “İmamoğlu’ndan da CHP’den de casus çıkmaz” ifadesi de gülünç bulundu. Milyonlar, Özel ve Yücel’e “Kumpas yalanını, İmamoğlu’na mağdur maskesi takmayı bırakın da iddialara yanıt verin” diye seslendiler. Siyasiler ve hukukçular, İmamoğlu’nu aklama gayretinin nafile olduğunu belirttiler. CHP yönetiminin kendine gelmesi ve İmamoğlu’yla ilgili güçlü dosyayı FETÖ’nün kumpaslarıyla özdeşleştirme gafletine düşmemesi ikazı yaptılar. “Artık mızrak çuvala sığmıyor. İmamoğlu’nun yolsuzluk dosyası da casusluk dosyası da çok kuvvetli ithamlardan, delillerden teşekkül ediyor. Özel ve Yücel’in evvela bu ithamları, delilleri çürütme yöntemini araştırması gerekiyor” cümlelerini kullandılar.

#3
Foto - CHP’den yine kumpas yalanı: Özgür’den casusluğu örtme, Ekrem’i apar topar aklama girişimi

Avukat Cengiz Ocakçı, şunları söyledi:

#4
Foto - CHP’den yine kumpas yalanı: Özgür’den casusluğu örtme, Ekrem’i apar topar aklama girişimi

“Şu anda CHP yönetimi, çok zor durumda. Çünkü Özel ve ekibinin casuslukla itham edilen İmamoğlu’nu aklama, temize çıkarma imkânı yok. İddialara, itiraflara yanıt veremeyen Özel’in tek çaresi şov yapmak. İşte Özel’in şov uğruna İmamoğlu’na güzellemeler çektiğini müşahede etmiyor muyuz? Yine Özel’in ve yardımcısının yolsuzluk, casusluk soruşturmalarını FETÖ’nün kumpaslarıyla bir tuttuğuna tanık olmuyor muyuz? CHP yönetiminin İmamoğlu’nu güvenilir biri gibi sunması, ona mağdur kisvesi giydirmesi ve en önemlisi güçlü dosyaları sulandırma teşebbüsüne gitmesi gariptir.

#5
Foto - CHP’den yine kumpas yalanı: Özgür’den casusluğu örtme, Ekrem’i apar topar aklama girişimi

Özel ve ekibi de ‘Allah’ın varlığına delil bulamadım’ diyen papyonlu Profesör Celal Şengör’ü andırıyor. Efendim, delil yokmuş! Yahu, delil her yerde. Geçmişe dalmak, FETÖ’nün kurgu davalarını örnek vermek boşuna. İmamoğlu’yla ilgili dosyalar çok güçlü. Elma ile armudu karıştırmanın anlamı yok. Özel’in tavırları komik kaçıyor. Savcının sorularına ‘Muhatap almıyorum’ cevabını veren birinin peşinden gitmek, ona kefil olmak tuhaf karşılanıyor.

#6
Foto - CHP’den yine kumpas yalanı: Özgür’den casusluğu örtme, Ekrem’i apar topar aklama girişimi

CHP’nin örgütleri yoruldu. Özel’in yanında yöresinde bulunanlar da sıkıldılar ve ‘Bu kadar İmamoğlu’nu müdafaa etmenin nedeni nedir’ demeye başladılar. Cevap belli. Özel, kendisini Genel Başkan koltuğuna oturtana bedel ödüyor.

#7
Foto - CHP’den yine kumpas yalanı: Özgür’den casusluğu örtme, Ekrem’i apar topar aklama girişimi

Berhan Şimşek’in dediği gibi posta güvercini görevi görüyor. İngiltere’den yardım dilenen, Almanya’dan medet uman, Avrupa’ya ülkesini şikâyet eden birinden her şey umulur. Mandacı ruhu taşıyan böyle biri, tabii olarak casusluk soruşturmasını itibarsızlaştırmaya yönelir. Gelinen aşamada bizim İmamoğlu ve Özel gibilere milliyetçiliği, ahlâkı, hukuku, devleti ve vatanı sevmeyi öğretmemiz gerekiyor. Yani akıl alır gibi değil.

#8
Foto - CHP’den yine kumpas yalanı: Özgür’den casusluğu örtme, Ekrem’i apar topar aklama girişimi

Milletin kimlik ve telefon numarası, şununla bununla paylaşılmış. CHP’liler, çıkıp ‘Ne var ki bunda’ diyorlar. Hiç çekinmeden konunun vahim olmadığını ifade ediyorlar, soruşturmayı sulandırmaya tevessül ediyorlar. Bu ne absürt bir duruştur.”

#9
Foto - CHP’den yine kumpas yalanı: Özgür’den casusluğu örtme, Ekrem’i apar topar aklama girişimi

Özel, Starmer’ı da hedef aldı Avrupa’da kapı kapı dolaşıp ülkeyi karalamayı huy edinen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye’nin hayrına adım atanları ise yerden yere vuruyor. Sorunların tek tek aşılmasıyla nevri dönen Özel’in hışmından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Eurofighter anlaşması imzalayan İngiltere Başbakanı Keir Starmer da payını aldı.

#10
Foto - CHP’den yine kumpas yalanı: Özgür’den casusluğu örtme, Ekrem’i apar topar aklama girişimi

Özel, Starmer için “Bu şahıs, İngiltere’de bir nefret objesi değil de neredeyse istenmeyen adam ilan edilecek durumda” dedi. Özel’in “Starmer kendi ülkesinde güven onayı en düşmüş lider. Benim güven onayım onun dört katı” cümleleri yadırgandı. Özel için “Türkiye’ye yararı dokunan yerlilere de yabancılara da düşman” yorumu yapıldı.

Yorumlar

Çepni

Sağduyulu seçmenin derdi CHP yada Akp deki dönen dolaplar deyil artık..bizimkisi memleket meselesi !Allah her ikisinden ve ortaklarından bu milleti kurtarsın.

Abuzittin

Casusların kralı
