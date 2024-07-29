CHP’den daha önce duymadığımız sözler bunlar! Siyasi gerilimin, Türkiye'ye hiçbir faydası yok. CHP'ye de faydası yok

SİYASET... NEZAKET... VE MÜZAKERE Siyasette normalleşmeyi, yumuşamayı konuşurken... Özgür Özel, sözü Rize'ye yaptığı ziyarete getirdi: Sayın Erdoğan'ın hemşerileri... Kendi şiveleriyle bana, 'Kardeşim normalleşin... Sizden bunu istiyoruz' dediler. Eskiden... Kavga ederken... Onlar Erdoğan'ın tarafında duruyor ve bizi hiç dinlemiyorlardı... Söylediklerimizi duymuyorlardı. Şimdi... Normalleşmeden sonra... Onlara çay konusunu açınca çok mutlu oldular. Rizeliler dediler ki, 'Konuş... Çayı da konuş... Fındığı da konuş... Bunları konuşun... Bizim dertlerimizi konuşun...' Normalleşme ile birlikte bizi daha dikkatli dinliyorlar... Söylediklerimize önem veriyorlar. Bizim seçmen, bizim mahalle zaten arkamızda... Ama karşı mahalleye seslenebilmek için ben normalleşmeyi, yumuşamayı çok çok önemli görüyorum. Bu konunun Sayın Erdoğan açısından da şöyle bir önemi var... Karşı mahalle, Erdoğan'ın her söylediğine kategorik olarak karşı çıkıyordu. Ama... Normalleşince... Onun her söylediğine karşı çıkılmak yerine, söylediği doğru şeyler, önemli şeyler, karşı mahalle tarafından dinlenebilir hale geliyor. Türkiye, çok büyük bir ülke... İktidar ile muhalefet elbette gerginlik yaşayabilir... Fakat... Nezaketi ve müzakere zeminini hiç kaybetmemek gerekir.