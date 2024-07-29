2024-07-29 07:51:57 CHP’den daha önce duymadığımız sözler bunlar! Siyasi gerilimin, Türkiye'ye hiçbir faydası yok. CHP'ye de faydası yok
Siyasette yumuşama dönemi! CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den sürece ilişkin çarpıcı yorum: Gerilimden beslenenler var Türk siyasetinde iklim 'pozitif' eğilime girdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabulü ile başlayan 'yumuşama' ve 'normalleşme' süreci CHP'ye yapılan iade-i ziyaretle devam etti. Özel, normalleşme sürecine ilişkin, "Gerginlikten beslenenler rahatsız oluyorlar bu işten." ifadelerini kullandı.