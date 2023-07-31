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CHP'de oligarşi zıvanadan çıktı! Genel merkeze tepkiler dinmiyor: Her ilde ayrı bir kriz

2023-07-31 07:57:26
CHP'de oligarşi zıvanadan çıktı! Genel merkeze tepkiler dinmiyor: Her ilde ayrı bir kriz

CHP'de 3 Temmuz'da başlayan kongreler takvimi kapsamında mahalle delegeleri seçimleri dün tamamlandı. 4 haftalık süreç içerisinde genel merkezin sandıklara yönelik baskısı büyük tepki çekti. Bazı mahallelerde farklı liste çıkaran üyeler darp edilirken, Akhisar'da muhaliflerin kazanması üzerine ise seçim iptal edildi. Sultangazi'deki sonuçlara CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun müdahale ettiği iddiası, partilileri sokağa döktü. CHP'deki oligarşik yapının koltuk kavgasına mahallelerden başlaması, genel merkezdeki "değişim" tedirginliğini de bir kez daha gözler önüne serdi.

#1
Foto - CHP'de oligarşi zıvanadan çıktı! Genel merkeze tepkiler dinmiyor: Her ilde ayrı bir kriz

CHP'de haftalardır devam eden mahalle delegeleri seçimleri, onlarca noktada kavga, tehdit ve usulsüzlük iddiaları ile tamamlandı.

#2
Foto - CHP'de oligarşi zıvanadan çıktı! Genel merkeze tepkiler dinmiyor: Her ilde ayrı bir kriz

Her türlü anti-demokratik girişimin görüldüğü seçimlerde, genel merkezin il ve ilçe başkanlıkları vasıtasıyla üyelere uyguladığı psikolojik baskı büyük rahatsızlık yarattı.

#3
Foto - CHP'de oligarşi zıvanadan çıktı! Genel merkeze tepkiler dinmiyor: Her ilde ayrı bir kriz

Ankara Yeni Batı Mahallesi'nde farklı liste çıkararak seçimlere katılmak isteyen genç bir grup, toplu şekilde darp edildi. Kocaeli'nde yer alan Yenişehir Mahallesi'nde de benzer bir skandal patlak verdi.

#4
Foto - CHP'de oligarşi zıvanadan çıktı! Genel merkeze tepkiler dinmiyor: Her ilde ayrı bir kriz

Farklı liste çıkaran bir üye ve beraberindeki partililer, tek liste olarak seçime girmek isteyen grup tarafından saldırıya uğradı.

#5
Foto - CHP'de oligarşi zıvanadan çıktı! Genel merkeze tepkiler dinmiyor: Her ilde ayrı bir kriz

İŞLERİNE GELMEDİ, SEÇİM İPTAL OLDU Sayısız usulsüzlüğün kayıtlara geçtiği seçimlerde bir skandal da Akhisar'da yaşandı. İlçeye bağlı Reşatbey Mahallesi'nde seçimleri kazanan taraf muhalifler oldu.

#6
Foto - CHP'de oligarşi zıvanadan çıktı! Genel merkeze tepkiler dinmiyor: Her ilde ayrı bir kriz

Durumu kabullenemeyen bazı üyeler, açılmamış 2 oy pusulası olduğunu öne sürerek itiraz hakkını kullandı. Muhalifler ise bu iddiayı reddetti.

#7
Foto - CHP'de oligarşi zıvanadan çıktı! Genel merkeze tepkiler dinmiyor: Her ilde ayrı bir kriz

Beklenmedik bir karara imza atan il yönetimi seçimleri iptal edip tekrar yapılmasına karar vererek hayrete düşürdü.

#8
Foto - CHP'de oligarşi zıvanadan çıktı! Genel merkeze tepkiler dinmiyor: Her ilde ayrı bir kriz

HER İLDE AYRI KRİZ Adana Seyhan'daki mahalle delegeleri seçimlerinde yaşanan usulsüzlük ise gündeme oturdu.

#9
Foto - CHP'de oligarşi zıvanadan çıktı! Genel merkeze tepkiler dinmiyor: Her ilde ayrı bir kriz

İlan edilen tarihte sandıkları seçim yerlerine koymayıp delegeleri kendi iradesi doğrultusunda belirlediği iddia edilen CHP Seyhan İlçe Başkanlığı, muhalif kanat tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

#10
Foto - CHP'de oligarşi zıvanadan çıktı! Genel merkeze tepkiler dinmiyor: Her ilde ayrı bir kriz

Durumun ayyuka çıkması üzerine daha fazla sessiz kalamayan genel merkez, ilçedeki yönetim kurulunun tamamını görevden aldı. İzmir Çiğli'deki seçimlerde ise belediye başkanının desteklediği liste 1 oy farkla kaybedince ortalık savaş alanına döndü.

#11
Foto - CHP'de oligarşi zıvanadan çıktı! Genel merkeze tepkiler dinmiyor: Her ilde ayrı bir kriz

KAFTANCIOĞLU'NA PROTESTO Seçimlerdeki usulsüzlük silsilesinin bir zinciri de Sultangazi'de görüldü.

#12
Foto - CHP'de oligarşi zıvanadan çıktı! Genel merkeze tepkiler dinmiyor: Her ilde ayrı bir kriz

Yunusemre Mahallesi'ndeki seçim sonuçlarına Kaftancıoğlu'nun doğrudan müdahale ettiği öne sürüldü. Muhalifler arasında büyük infiale yol açan gelişmenin ardından grup, il başkanlığı önüne giderek Kaftancıoğlu'nu protesto etti. 81 ilin birçok mahallesinde görülen usulsüzlükler ve kaos ortamı, partinin içine düştüğü yönetsel krizi de bir kez daha gözler önüne serdi.

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