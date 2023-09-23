CHP'de 'İstanbul İl Başkanlığı' kavgası! Ekrem İmamoğlu'nu topa tuttu: 'Değişim' diyerek yok ediliyor

Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok değil henüz 2 - 3 yıl önce partinin İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerdeki başkan adayları genel başkana gider, "İl başkan adayı olmak istiyorum" der bilgi verirlerdi. Bu gelenek; bir onay ya da "icazet isteme" değil siyasi nezaketin gereğiydi." ifadelerini kullandı.