2023-09-23 07:54:00 CHP'de 'İstanbul İl Başkanlığı' kavgası! Ekrem İmamoğlu'nu topa tuttu: 'Değişim' diyerek yok ediliyor
14-28 Mayıs seçimlerinin ardından "değişim" kavgasına tutulan CHP'de şimdi de İstanbul İl Başkanlığı krizi yaşanıyor. CHP yandaşı gazeteci Barış Yarkadaş, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na aday olan Özgür Çelik'e göndermede bulundu, Ekrem İmamoğlu'nu topa tuttu. Yarkadaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çelik'in adaylığını internet gazetelerinden öğrendiğini belirterek, "'Değişim' dedikleri partinin tüm geleneklerini yok etmek demek ki…" ifadelerini kullandı.