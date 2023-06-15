CHP'de hareketli saatler! Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu isteyen Ekrem İmamoğlu'na ne söyledi?

Hem Kılıçdaroğlu hem de İmamoğlu'nun oldukça gergin olması ve zoraki bir tebessümle süreci geçiştirmeye çalışması dikkat çekti. Kılıçdaroğlu aracına bindikten sonra İmamoğlu'nun huzursuz tavırları da şaşkınlık yarattı. İkili, herhangi bir demeç vermeden ve farklı araçlarla Ahlatlıbel'den ayrıldı.