2023-08-08 12:54:55 CHP tarafından işten çıkartılan gençten şoke eden iddialar: Kılıçdaroğlu duydun mu?
CHP Genel Merkez'de çalışan ve partinin sosyal medya hesaplarına ait şifrelere sahip olan ve hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkartıldıktan sonra ‘ne iş yaptığı sorulan’ Ali Sinan Acıoğlu, sosyal medya hesabından şoke edici iddialarda bulundu. Acıoğlu, “Depremde akrabalarımızı kaybetmişiz, evimizde depremzede var. Bir belediye başkanı danışmanı evime geldi, eskort ayarlamaya çalışılıyor evimizde. Kılıçdaroğlu, duydun mu? Deprem bölgesinden gelen belediye başkanının danışmanı depremzede olan evde kendine eskort ayarladı. Midemiz bulanıyor sizden.” paylaşımını yaptı.