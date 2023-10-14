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Otomotiv
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"Chery markası pazarda hızla ilerliyor"

2023-10-14 16:41:42
"Chery markası pazarda hızla ilerliyor"

Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Turan, markalarının pazarda hızla ilerlediğini söyledi.

#1
Foto - "Chery markası pazarda hızla ilerliyor"

Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Turan, Erzurum-Tortum Yolu'ndaki Chery Erdemir Plaza'da gerçekleştirilen lansman ve açık hafta sonu etkinliğine katıldı. Müşterilerle bir araya gelen Turan, Erzurum'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

#2
Foto - "Chery markası pazarda hızla ilerliyor"

Turan, markanın dizayn ve teknolojisiyle öne çıktığını ve 7 bölgede 34 plazalarının olduğunu belirterek, "Chery markası pazarda hızla ilerliyor." dedi.

#3
Foto - "Chery markası pazarda hızla ilerliyor"

Sıfır araç tedarikiyle ilgili Turan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Pandemiden sonra tüm dünyada global çip krizinin arkasından tedarikte problemler oluştu. O da arzın talepten daha az olduğu bir dönem oldu. Şu anda biraz daha normalleşiyoruz. Normalleşme döneminde normal otomotiv işimizi yapıyoruz."

#4
Foto - "Chery markası pazarda hızla ilerliyor"

Konuşmaların ardından Chery'nin yeni model araçları, plazaya gelenler tarafından incelendi.

#5
Foto - "Chery markası pazarda hızla ilerliyor"

Erdemirler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Erdemir, Erdemirler Grup Genel Müdürü Adem Erdemir ve satış temsilcileri, sıfır faiz seçenekleri, ÖTV muafiyetli araç satış imkanı, nakit indirimi ve hemen teslim araçlarla ilgili ziyaretçileri bilgilendirdi. Programa katılanlara cağ kebabı ikram edildi.

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