"Chery markası pazarda hızla ilerliyor"

Sıfır araç tedarikiyle ilgili Turan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Pandemiden sonra tüm dünyada global çip krizinin arkasından tedarikte problemler oluştu. O da arzın talepten daha az olduğu bir dönem oldu. Şu anda biraz daha normalleşiyoruz. Normalleşme döneminde normal otomotiv işimizi yapıyoruz."