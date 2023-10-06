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Cezalar onu durdurmuyor! Dilencinin 2 saatte topladığı para şaşırttı

2023-10-06 16:10:27
Cezalar onu durdurmuyor! Dilencinin 2 saatte topladığı para şaşırttı

İzmir’de, cuma namazı öncesi Kemeraltı Çarşısı’ndaki dilencileri yakın takibe alan zabıta ekipleri, daha önce 49 kez ceza kesilen bir dilencinin üzerinden çıkan bin 840 TL’ye el koydu. Duygu sömürüsü yaparak bunu yıllardır meslek haline getiren dilencinin, bu paraları 2 saatte topladığı belirlendi. Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda cuma namazı öncesi çalışma yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, duygu sömürüsü yaparak kolay yoldan para kazanan dilencilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

#1
Foto - Cezalar onu durdurmuyor! Dilencinin 2 saatte topladığı para şaşırttı

Daha önce hakkında 49 kez işlem yapılan M.M. isimli kişinin dilendiğini gören ekipler, dilenciden çantasındaki paraları çıkarmasını istedi. Bozuk paraları gösteren ve “başka yok” diyen M.M., daha sonrada mendil poşetine sakladığı deste deste paraları çıkarmak zorunda kaldı.

#2
Foto - Cezalar onu durdurmuyor! Dilencinin 2 saatte topladığı para şaşırttı

Çıkan para ekipleri şaşırtırken, 2 saatte toplanan bin 840 TL’ye el konuldu. Dilenci M.M.’ye 50. cezası, yine Kabahatler Kanununa göre 617 TL olarak kesildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların bu tür kişilere karşı daha duyarlı olmalarını, teşvik etmeme amacıyla para vermemesi uyarısında bulundu.

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