2023-10-06 16:10:27 Cezalar onu durdurmuyor! Dilencinin 2 saatte topladığı para şaşırttı
İzmir’de, cuma namazı öncesi Kemeraltı Çarşısı’ndaki dilencileri yakın takibe alan zabıta ekipleri, daha önce 49 kez ceza kesilen bir dilencinin üzerinden çıkan bin 840 TL’ye el koydu. Duygu sömürüsü yaparak bunu yıllardır meslek haline getiren dilencinin, bu paraları 2 saatte topladığı belirlendi. Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda cuma namazı öncesi çalışma yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, duygu sömürüsü yaparak kolay yoldan para kazanan dilencilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.