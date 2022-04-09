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Ekonomi
15
Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? 9 Nisan 2022 altın fiyatları!

2022-04-09 10:21:46
Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? 9 Nisan 2022 altın fiyatları!

Altın fiyatları son zamanlarda bir hayli hareketli. Zira Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgale başlamasıyla birlikte küresel piyasada altın fiyatları bir anda fırladı. Güvenli liman olarak görülen altına yatırımcısının bu ortamda tercihi bir hayli fazla oldu. Anlık altın fiyatlarında yatırımcısın gözü de FED’in açıklayacağı faiz kararında. FED’in yine faiz artırımına gideceği beklenirken, altın alımı için fırsatın bu zamanlar olup olmadığı da altın alacaklar tarafından araştırılıyor. Peki 9 Nisan 202 altın fiyatları bugün ne kadar? Canlı altın fiyatı çeyrek altın fiyatı kaç TL? İşte 9 Nisan 2022 Cumartesi anlık çeyrek, gram, cumhuriyet, yarım altın fiyatları…

#1
Foto - 9 Nisan 2022 altın fiyatları... Altın fiyatlarındaki değişim devam ediyor. Vatandaşlar

9 Nisan 2022 altın fiyatları... Altın fiyatlarındaki değişim devam ediyor. Vatandaşlar "Gram altın ne kadar?, çeyrek altın kaç TL?" gibi sorularının cevabını sıklıkla araştırıyor. Rusya-Ukrayna savaşında Rusya’n sivil katliam yaptığına ilişkin iddialara yönelik görüntüler hem ABD hem de AB ülkelerini yaptırım konusunda yeniden harekete geçmeye neden oldu. Rusya’ya yeniden gelebilecek yaptırım sinyali sonrası küresel piyasalarda altın fiyatı başta olmak üzere dolar ve petrol fiyatlarında yeniden bir hareketlilik söz konusu oldu. Altın yatırımcısı ise güncel altın fiyatları sorguluyor. Peki, altın ne kadar oldu?, Gram altın kaç TL?, Çeyrek altın ne kadar? Altınla ilgili tüm sorularınızın yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz... İşte 9 Nisan 2022 Cumartesi canlı ve güncel altın fiyatları.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.946,93 TL, 1.948,15 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.946,93 TL, 1.948,15 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 921,10 TL, 923,88 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 921,10 TL, 923,88 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 923,02 TL, 923,44 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 923,02 TL, 923,44 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.476,83 TL, 1.509,83 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.476,83 TL, 1.509,83 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.907,33 TL, 6.020,84 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.907,33 TL, 6.020,84 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.944,43 TL, 3.019,66 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.944,43 TL, 3.019,66 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.907,33 TL, 6.020,84 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.907,33 TL, 6.020,84 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.059,86 TL, 6.210,88 TL,

ATA ALTIN FİYATI 6.059,86 TL, 6.210,88 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 505,82 TL, 605,52 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 505,82 TL, 605,52 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 836,20 TL, 862,19 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 836,20 TL, 862,19 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 14.876,00 TL, 15.063,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 14.876,00 TL, 15.063,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,73 TL, 11,76 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,73 TL, 11,76 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,75 TL, 24,80 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,75 TL, 24,80 TL,

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