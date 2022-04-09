Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? 9 Nisan 2022 altın fiyatları!

9 Nisan 2022 altın fiyatları... Altın fiyatlarındaki değişim devam ediyor. Vatandaşlar "Gram altın ne kadar?, çeyrek altın kaç TL?" gibi sorularının cevabını sıklıkla araştırıyor. Rusya-Ukrayna savaşında Rusya’n sivil katliam yaptığına ilişkin iddialara yönelik görüntüler hem ABD hem de AB ülkelerini yaptırım konusunda yeniden harekete geçmeye neden oldu. Rusya’ya yeniden gelebilecek yaptırım sinyali sonrası küresel piyasalarda altın fiyatı başta olmak üzere dolar ve petrol fiyatlarında yeniden bir hareketlilik söz konusu oldu. Altın yatırımcısı ise güncel altın fiyatları sorguluyor. Peki, altın ne kadar oldu?, Gram altın kaç TL?, Çeyrek altın ne kadar? Altınla ilgili tüm sorularınızın yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz... İşte 9 Nisan 2022 Cumartesi canlı ve güncel altın fiyatları.