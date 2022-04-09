2022-04-09 10:21:46 Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? 9 Nisan 2022 altın fiyatları!
Altın fiyatları son zamanlarda bir hayli hareketli. Zira Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgale başlamasıyla birlikte küresel piyasada altın fiyatları bir anda fırladı. Güvenli liman olarak görülen altına yatırımcısının bu ortamda tercihi bir hayli fazla oldu. Anlık altın fiyatlarında yatırımcısın gözü de FED’in açıklayacağı faiz kararında. FED’in yine faiz artırımına gideceği beklenirken, altın alımı için fırsatın bu zamanlar olup olmadığı da altın alacaklar tarafından araştırılıyor. Peki 9 Nisan 202 altın fiyatları bugün ne kadar? Canlı altın fiyatı çeyrek altın fiyatı kaç TL? İşte 9 Nisan 2022 Cumartesi anlık çeyrek, gram, cumhuriyet, yarım altın fiyatları…