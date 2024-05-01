  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
14
Çevrimiçi reklamlar çocukları nasıl etkiliyor?

2024-05-01 10:49:49
Çevrimiçi reklamlar çocukları nasıl etkiliyor?

Şüpheli içeriklerin tanıtımından güvenlik riski oluşturmaya kadar çevrimiçi reklamlar çocuklar için birçok tehlike arz ediyor. Dijital güvenlik şirketi ESET gençlerin düzenli olarak hedefli mesaj tüketmelerinin risklerini inceledi.

#1
Foto - Çevrimiçi reklamlar çocukları nasıl etkiliyor?

Reklam, işletmeler için güçlü bir araç olsa da genç beyinler üzerindeki etkisi genellikle hafife alınıp göz ardı ediliyor. Araştırmalar, gelişmekte olan eleştirel muhakemeleri nedeniyle gençlerin reklamlardan yetişkinlere kıyasla daha fazla etkilendiğini gösteriyor. Bir gencin ortalama olarak günde 8,5 saatten fazla zamanını ekranlara bakarak geçirdiğini düşündüğünüzde, gördükleri reklam sayısının ne kadar çok olduğu hakkında bir fikre sahip olabilirsiniz. Ancak bu durum doğru bir şekilde yönetilmediği ve konuşulmadığı takdirde birçok soruna yol açabilir.

#2
Foto - Çevrimiçi reklamlar çocukları nasıl etkiliyor?

Uygunsuz davranışların normalleştirilmesi

#3
Foto - Çevrimiçi reklamlar çocukları nasıl etkiliyor?

En belirgin risklerden biri, çocukların uygun olmayan içerik, ürün ve hizmetlere maruz kalmasıdır. Bu tür içeriklerin bilinçaltında bile teşvik edildiğini görmek bu davranışları normalleştirebilir ve neyin uygun olup neyin olmadığı konusunda çarpık bir algı oluşturabilir. Araştırmalar, bu tür materyallere uzun süre maruz kalmanın beynin pre-frontal korteksinin gelişimini etkileyebileceğini gösteriyor. Bu durum saldırganlığın ve engelleyici davranışların artmasına neden olabilir, bu da ömür boyu çocuklarla birlikte kalır ve ilerleyen yaşlarda başlarını belaya sokabilir.

#4
Foto - Çevrimiçi reklamlar çocukları nasıl etkiliyor?

Çarpıtılmış gerçeklik algıları

#5
Foto - Çevrimiçi reklamlar çocukları nasıl etkiliyor?

Çocukların eleştirmeden kabul etme eğiliminde oldukları reklamlardan gelen mesajlar, çevrelerindeki dünyaya ilişkin algılarını şekillendirebilir. Sosyal medya fenomenlerinin ve seçilmiş çevrimiçi içeriğin yükselişiyle birlikte, reklamlar genellikle günlük yaşamın karmaşıklıklarını yansıtmayabilecek idealize edilmiş bir gerçeklik versiyonunu tasvir etmektedir. Bu çarpıtma, ulaşılamaz beklentilere, zayıf öz saygıya ve toplumsal normların çarpık bir şekilde anlaşılmasına yol açabilir. Gençlerde yeme bozuklukları, anksiyete, uykusuzluk ve depresyonun artmasına neden olabilir. Ebeveynler veya sorumlu yetişkinler, çocukların medya mesajlarını eleştirel bir gözle değerlendirmelerine ve dengeli bir bakış açısı geliştirmelerine yardımcı olmalıdır.

#6
Foto - Çevrimiçi reklamlar çocukları nasıl etkiliyor?

Sağlıksız alışkanlıkların özendirilmesi

#7
Foto - Çevrimiçi reklamlar çocukları nasıl etkiliyor?

Reklamların amacı satışları artırmak olduğundan, tanıtılan ürün veya hizmetlerin niteliği, gençlerin tüketim alışkanlıklarını nasıl etkileyebileceklerini belirlemede önemlidir. Örneğin, gençlerin yüzde 85’inden fazlası Instagram, Facebook ve X’de abur cubur reklamlarına maruz kalmaktadır. Endişe verici bir şekilde, araştırmalar buna maruz kalmanın artmasının tuz, şeker ve yağ oranı daha yüksek gıdaların tüketiminin artmasıyla doğrudan ilişkili olduğunu göstermektedir. Sorun sadece sağlıksız gıda reklamları değildir: Çeşitli platformlarda sinsice tanıtılan alkol ve tütün ürünleri de kötü alışkanlıklara yol açabilir.

#8
Foto - Çevrimiçi reklamlar çocukları nasıl etkiliyor?

Uygulama içi satın alımlar ve finansal riskler

#9
Foto - Çevrimiçi reklamlar çocukları nasıl etkiliyor?

Mobil oyunlarda yeni jetonlar, puanlar, silahlar vb. satın alma olanağı, reklamcıların çocukları hedef almaları için yeni bir yol açtı. Bu satın alımlar ilk başta zararsız gibi görünse de hızla artarak ebeveynler veya faturayı ödeyen kişi için önemli masraflara yol açabilir. Özel oyun özellikleri, modifikasyonlar ve sanal para birimleri çocukları çoğu zaman finansal sonuçlarını tam olarak anlamadan uygulamalarda gerçek para harcamaya teşvik ediyor.

#10
Foto - Çevrimiçi reklamlar çocukları nasıl etkiliyor?

Güvenlik ve gizlilik riskleri

#11
Foto - Çevrimiçi reklamlar çocukları nasıl etkiliyor?

Çocukların maruz kalabileceği bazı çevrimiçi reklamlar önemli güvenlik ve gizlilik riskleri oluşturabilir. Bu, siber suçlular tarafından kötü amaçlı yazılım içerecek şekilde hazırlanmış veya kimlik avı dolandırıcılığına yol açarak çocukların cihazlarını ve kişisel bilgilerini riske atan belirli bannerlar, resimler veya mikro siteler yoluyla olabilir. Bu arada saygın şirketler bile çocukların gizliliğini tehlikeye atabilecek aşırı reklam takibi yapabilir ve bu da ebeveyn izni olmadan hassas verilerin toplanmasına yol açabilir. Bu risklere karşı korunmak, sağlam siber güvenlik önlemleri ve ebeveyn gözetimi gerektirir. Ebeveyn kontrol araçları bu noktada son derece değerli olabilir ve ebeveynlere ve vasilere hangi uygulamaların indirilebileceğini ve hangi web sitelerine erişilebileceğini yönetme becerisi kazandırır.

#12
Foto - Çevrimiçi reklamlar çocukları nasıl etkiliyor?

Ebeveynler nelere dikkat etmeli?

#13
Foto - Çevrimiçi reklamlar çocukları nasıl etkiliyor?

Açık diyalog ve iletişim, dijital okuryazarlık ve dayanıklılığın geliştirilmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Reklamların potansiyel tehlikelerini tartışmak, gençleri reklamları nasıl aldıkları ve yorumladıkları konusunda bilinçli seçimler yapmaları için güçlendirebilir. Açık diyaloğa ek olarak, ebeveyn kontrol yazılımı çocukların çevrimiçi deneyimlerini yönetmede değerli bir araç olarak hizmet edebilir. ESET Parental Control for Android gibi çözümler, uygulama engelleme, web filtreleme ve ekran süresi yönetimi sunarak ebeveynlerin ve vasilerin çocukların dijital ortamını kendi özel ihtiyaçlarına ve endişelerine göre uyarlamalarına olanak tanır. Bu araçları proaktif iletişimle birlikte kullanan ebeveynler, çocukları için daha güvenli ve emniyetli bir çevrimiçi ortam oluşturabilirler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ünlü otomotiv markası iflas etti! ABD'li araç üreticisi satışa çıkarıldı...
Ekonomi

Ünlü otomotiv markası iflas etti! ABD'li araç üreticisi satışa çıkarıldı...

Küresel ekonomik kriz etkisini artırırken bu kez ABD'li elektrikli kamyon üreticisi Lordstown Motors devi iflas etti.

Hamas'tan şehit Hasan Saklanan için taziye mesajı!
Gündem

Hamas'tan şehit Hasan Saklanan için taziye mesajı!

Hamas, Küdüs'te İsrailin şehit ettiği Hasan Saklanan için taziye mesajı yayınlandı.
İslam Memiş uyardı: Gram altını olanlar aman dikkat... Ünlü ekonomist, Türkiye'ye son tahmini açıkladı
Ekonomi

İslam Memiş uyardı: Gram altını olanlar aman dikkat... Ünlü ekonomist, Türkiye'ye son tahmini açıkladı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altınla ilgili yatırımcılara önemli uyarılar! İslam Memiş bütün yatırımcıları uyardı! ..
Orta Doğu'yu kan gölüne çevirmek istiyorlar! ABD ve İngiltere'den ortak hava saldırı
Dünya

Orta Doğu'yu kan gölüne çevirmek istiyorlar! ABD ve İngiltere'den ortak hava saldırı

Orta Doğu'yu kan gölüne çevirmek isteyenler sinsi planlarını devreye sokarken yeni bir gelişme yaşandı. İran destekli Husiler, ABD ile İngi..
13 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulundu iddiasıyla dava açılan Ender Saraç hakim karşısına çıktı! Annenin açıklamaları olay oldu
Gündem

13 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulundu iddiasıyla dava açılan Ender Saraç hakim karşısına çıktı! Annenin açıklamaları olay oldu

13 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 22.5 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkan Ünlü doktor Ender Saraç, ma..
Kuduz köpekler yine havladı!
Gündem

Kuduz köpekler yine havladı! "O kent imha edilmeli"

Terör oluşumu İsrail'in aşırılık yanlısı bakanı Bezalel Smotrich, Refah kentinin tamamen imha edilmesi gerektiğini savundu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23