2024-07-15 14:11:12 Çeşme’de büyük orman yangını!
Sıcak havalar nedeniyle çıkan orman yangınlarına her gün bir yenisi ekleniyor.
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Sıcak havalar nedeniyle çıkan orman yangınlarına her gün bir yenisi ekleniyor.
Bu kez yangının adresi ise Çeşme oldu...
Çeşme ilçesinin Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisinde bulunan ormanda, saat 11.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden çevredekiler, hemen ekiplere ihbarda bulundu ve olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Bölgeden gelen görüntüler yangının boyutunu gözler önüne serdi.
Bölgeden gelen görüntüler yangının boyutunu gözler önüne serdi.
Bölgeden gelen görüntüler yangının boyutunu gözler önüne serdi.
Bölgeden gelen görüntüler yangının boyutunu gözler önüne serdi.
Bölgeden gelen görüntüler yangının boyutunu gözler önüne serdi.
Bölgeden gelen görüntüler yangının boyutunu gözler önüne serdi.
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