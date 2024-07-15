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Türkiye
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Çeşme’de büyük orman yangını!

2024-07-15 14:11:12
Çeşme’de büyük orman yangını!

Sıcak havalar nedeniyle çıkan orman yangınlarına her gün bir yenisi ekleniyor.

#1
Foto - Çeşme’de büyük orman yangını!

Bu kez yangının adresi ise Çeşme oldu...

#2
Foto - Çeşme’de büyük orman yangını!

Çeşme ilçesinin Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisinde bulunan ormanda, saat 11.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

#3
Foto - Çeşme’de büyük orman yangını!

Dumanları fark eden çevredekiler, hemen ekiplere ihbarda bulundu ve olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

#4
Foto - Çeşme’de büyük orman yangını!

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

#5
Foto - Çeşme’de büyük orman yangını!

Bölgeden gelen görüntüler yangının boyutunu gözler önüne serdi.

#6
Foto - Çeşme’de büyük orman yangını!

Bölgeden gelen görüntüler yangının boyutunu gözler önüne serdi.

#7
Foto - Çeşme’de büyük orman yangını!

Bölgeden gelen görüntüler yangının boyutunu gözler önüne serdi.

#8
Foto - Çeşme’de büyük orman yangını!

Bölgeden gelen görüntüler yangının boyutunu gözler önüne serdi.

#9
Foto - Çeşme’de büyük orman yangını!

Bölgeden gelen görüntüler yangının boyutunu gözler önüne serdi.

#10
Foto - Çeşme’de büyük orman yangını!

Bölgeden gelen görüntüler yangının boyutunu gözler önüne serdi.

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