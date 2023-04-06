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Yaşam
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Çeşme, nisan ayında beyaza büründü

2023-04-06 10:58:49
Çeşme, nisan ayında beyaza büründü

İzmir'in Çeşme ilçesinde dolu yağışı etkili oldu. Kent adeta beyaza büründü.

#1
Foto - Çeşme, nisan ayında beyaza büründü

İzmir'in turistik kenti Çeşme'de, sabah erken saatlerde fırtına ile birlikte dolu yağışı etkili oldu.

#2
Foto - Çeşme, nisan ayında beyaza büründü

Kentin cadde ve sokaklarını, plajları kar yağmış gibi beyaza bürüyen dolu yağışı, ulaşımda zaman zor anlar yaşattı.

#3
Foto - Çeşme, nisan ayında beyaza büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarılar sonrası İzmir’in bazı bölgelerinde yağış, sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.

#4
Foto - Çeşme, nisan ayında beyaza büründü

Çeşme ilçesinde şimşekler ve gök gürültüsü eşliğinde sağanak yağış başladı.

#5
Foto - Çeşme, nisan ayında beyaza büründü

Bardaktan boşalırcasına yağan sağanak, yerini zaman zaman dolu yağışına bıraktı. Ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle İzmir'in turistik kenti beyaza büründü.

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