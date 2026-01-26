CEO oldu, kızını istifa ettirdi! Eski RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den Türk Telekom’da dikkat çeken hamle

Ebubekir Şahin, Ahmet Hakan'a verdiği cevapta, "Kızım Zeynep Melike, 1 yıl önce en alt kademeden uzman yardımcısı olarak Türk Telekom'da göreve başlamıştı. Telekom'a CEO olunca kızımın o görevi sürdürmesinin doğru olmadığını düşündüm. Kızımı aradım. Şefkatle konuştum. İstifa etmesi gerektiğini söyledim. Bu benim için en temel prensiptir. Görev yaptığım hiçbir yerde akraba kollaması yapmadım, Telekom'da da yapmam." dedi.