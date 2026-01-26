  • İSTANBUL
CEO oldu, kızını istifa ettirdi! Eski RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den Türk Telekom’da dikkat çeken hamle
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

CEO oldu, kızını istifa ettirdi! Eski RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den Türk Telekom’da dikkat çeken hamle

Türk Telekom’un yeni CEO’su Ebubekir Şahin, göreve gelir gelmez kurumun insan kaynakları departmanında çalışan kızı Zeynep Melike'nin istifasını isteyerek etik bir duruş sergiledi. Şahin, kızının bir yıl önce en alt kademeden işe başladığını ancak kendisinin CEO olmasıyla bu görevi sürdürmesinin doğru olmayacağını belirterek süreci bizzat yönettiğini açıkladı. "Görev yaptığım hiçbir yerde akraba kollaması yapmadım" diyen Şahin'in bu hamlesi iş dünyasında geniş yankı buldu.

1
#1
Foto - CEO oldu, kızını istifa ettirdi! Eski RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den Türk Telekom’da dikkat çeken hamle

Eski Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Ekim 2025'te Türk Telekom şirketinde CEO olarak görev almaya başlamıştı.

#2
Foto - CEO oldu, kızını istifa ettirdi! Eski RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den Türk Telekom’da dikkat çeken hamle

Cumhuriyet gazetesinden Barış Pehlivan'ın haberine göre; Şahin göreve gelir gelmez ilk iş olarak, Türk Telekom İnsan Kaynakları Departmanı'ndan çalışan kızı Zeynep Melike'nin istifasını istemek oldu.

#3
Foto - CEO oldu, kızını istifa ettirdi! Eski RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den Türk Telekom’da dikkat çeken hamle

Pehlivan'ın paylaştığı bilgi sonrası Şahin'le görüşen Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, meselenin detaylarını sordu.

#4
Foto - CEO oldu, kızını istifa ettirdi! Eski RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den Türk Telekom’da dikkat çeken hamle

Ebubekir Şahin, Ahmet Hakan'a verdiği cevapta, "Kızım Zeynep Melike, 1 yıl önce en alt kademeden uzman yardımcısı olarak Türk Telekom'da göreve başlamıştı. Telekom'a CEO olunca kızımın o görevi sürdürmesinin doğru olmadığını düşündüm. Kızımı aradım. Şefkatle konuştum. İstifa etmesi gerektiğini söyledim. Bu benim için en temel prensiptir. Görev yaptığım hiçbir yerde akraba kollaması yapmadım, Telekom'da da yapmam." dedi.

