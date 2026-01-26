CEO oldu, kızını istifa ettirdi! Eski RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den Türk Telekom’da dikkat çeken hamle
Türk Telekom’un yeni CEO’su Ebubekir Şahin, göreve gelir gelmez kurumun insan kaynakları departmanında çalışan kızı Zeynep Melike'nin istifasını isteyerek etik bir duruş sergiledi. Şahin, kızının bir yıl önce en alt kademeden işe başladığını ancak kendisinin CEO olmasıyla bu görevi sürdürmesinin doğru olmayacağını belirterek süreci bizzat yönettiğini açıkladı. "Görev yaptığım hiçbir yerde akraba kollaması yapmadım" diyen Şahin'in bu hamlesi iş dünyasında geniş yankı buldu.