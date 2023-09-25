“Cennet Bahçesi” doğal stüdyo oldu

Yaklaşık 4 yıldır bahçeyi işleten ve bahçeyi doğal stüdyo ortamına çevirdiğini belirten Adem Yıldırım, “4 senedir bu işi yapıyorum daha önce İstanbul’da iş yerlerim vardı. 2019’da buraya geldik burada da böyle bir proje yaptık. İnsanların gezebileceği stres atabileceği güzel bir yer yaptık. İnsanlarda bizi tercih ediyor. Yaklaşık 25-30 adet kamelyamız var, çardaklarımız var suyun üzerinde yan tarafımızda da mesire alanımız var. Ve şöyle bir şeyde yaptık çekim alanı yaptık gelin damatlarımız için, özellikle Avrupa’dan gelen insanlarımız bizi tercih ediyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha güzel şeyler yapmayı düşünüyoruz” dedi.