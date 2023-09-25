2023-09-25 12:13:45 “Cennet Bahçesi” doğal stüdyo oldu
Ağrı'da bulunan mesire alanı gelin ve damatların yeni adresi oldu.
Ağrı'da bulunan mesire alanı gelin ve damatların yeni adresi oldu.
Ağrı’nın Murathan köyünde yapılan piknik ve mesire alanı, özellikle yeni evlenecek olan çiftlerin ilgi odağı haline geldi.
Bahçe sahibi Adem Yıldırım tarafından yapılan piknik ve mesire alanı, özellikle yeni evlenecek olan çiftler başta olmak üzere herkesin uğrak merkezi haline geldi. Gelin ve damatların fotoğraflarını çekmek için tercih ettikleri bahçede hafta sonu tatillerini geçirmek isteyen vatandaşların da uğrak mekanı haline geldi.
Daha önce böyle bir alanın olmadığını ifade eden vatandaşlar, bahçe sahiplerine teşekkür etti. Doğal güzellikleri, ve temiz havasıyla konuklarına masalsı görsel sunan “Cennet Bahçesi” özel günlerini ölümsüzleştirmek isteyen gelin ve damatların da gözde mekanı haline geldi. Gelişen teknoloji sayesinde stüdyoların doğaya taşındığı bu dönemde evlenen çiftlerin dış çekim tercihlerinin başında gelirken, bölgede çekim yaptıran çiftler aynı zamanda doğal güzellikleri de keşfetme fırsatı buluyor.
Yaklaşık 4 yıldır bahçeyi işleten ve bahçeyi doğal stüdyo ortamına çevirdiğini belirten Adem Yıldırım, “4 senedir bu işi yapıyorum daha önce İstanbul’da iş yerlerim vardı. 2019’da buraya geldik burada da böyle bir proje yaptık. İnsanların gezebileceği stres atabileceği güzel bir yer yaptık. İnsanlarda bizi tercih ediyor. Yaklaşık 25-30 adet kamelyamız var, çardaklarımız var suyun üzerinde yan tarafımızda da mesire alanımız var. Ve şöyle bir şeyde yaptık çekim alanı yaptık gelin damatlarımız için, özellikle Avrupa’dan gelen insanlarımız bizi tercih ediyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha güzel şeyler yapmayı düşünüyoruz” dedi.
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