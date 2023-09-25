  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
5
"Cennet Bahçesi" doğal stüdyo oldu

2023-09-25 12:13:45
“Cennet Bahçesi” doğal stüdyo oldu

Ağrı'da bulunan mesire alanı gelin ve damatların yeni adresi oldu.

#1
Foto - "Cennet Bahçesi" doğal stüdyo oldu

Ağrı’nın Murathan köyünde yapılan piknik ve mesire alanı, özellikle yeni evlenecek olan çiftlerin ilgi odağı haline geldi.

#2
Foto - "Cennet Bahçesi" doğal stüdyo oldu

Bahçe sahibi Adem Yıldırım tarafından yapılan piknik ve mesire alanı, özellikle yeni evlenecek olan çiftler başta olmak üzere herkesin uğrak merkezi haline geldi. Gelin ve damatların fotoğraflarını çekmek için tercih ettikleri bahçede hafta sonu tatillerini geçirmek isteyen vatandaşların da uğrak mekanı haline geldi.

#3
Foto - "Cennet Bahçesi" doğal stüdyo oldu

Daha önce böyle bir alanın olmadığını ifade eden vatandaşlar, bahçe sahiplerine teşekkür etti. Doğal güzellikleri, ve temiz havasıyla konuklarına masalsı görsel sunan “Cennet Bahçesi” özel günlerini ölümsüzleştirmek isteyen gelin ve damatların da gözde mekanı haline geldi. Gelişen teknoloji sayesinde stüdyoların doğaya taşındığı bu dönemde evlenen çiftlerin dış çekim tercihlerinin başında gelirken, bölgede çekim yaptıran çiftler aynı zamanda doğal güzellikleri de keşfetme fırsatı buluyor.

#4
Foto - "Cennet Bahçesi" doğal stüdyo oldu

Yaklaşık 4 yıldır bahçeyi işleten ve bahçeyi doğal stüdyo ortamına çevirdiğini belirten Adem Yıldırım, “4 senedir bu işi yapıyorum daha önce İstanbul’da iş yerlerim vardı. 2019’da buraya geldik burada da böyle bir proje yaptık. İnsanların gezebileceği stres atabileceği güzel bir yer yaptık. İnsanlarda bizi tercih ediyor. Yaklaşık 25-30 adet kamelyamız var, çardaklarımız var suyun üzerinde yan tarafımızda da mesire alanımız var. Ve şöyle bir şeyde yaptık çekim alanı yaptık gelin damatlarımız için, özellikle Avrupa’dan gelen insanlarımız bizi tercih ediyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha güzel şeyler yapmayı düşünüyoruz” dedi.

Meteoroloji uzmanı peş peşe tarih verip uyardı: Türkiye'yi bekleyen sel felaketi! Türkiye için hava tahmini
Yaşam

Meteoroloji uzmanı peş peşe tarih verip uyardı: Türkiye'yi bekleyen sel felaketi! Türkiye için hava tahmini

Eylül ayının sonlarına doğru ilerlerken Meteoroloji uzmanlarından Türkiye özellikle İstanbul için son dakika sağanak uyarısı geçildi. Ekim a..
Mehmet Yüce Katırcıoğlu masonların dünyasını deşifre etti! Listede kimler yok ki...
Sosyal Medya

Mehmet Yüce Katırcıoğlu masonların dünyasını deşifre etti! Listede kimler yok ki...

TV NET canlı yayınında konuşan Mehmet Yüce Katırcıoğlu, Masonların kullandığı gizli işaretleri deşifre etti.
Tunuslu şirket, Türkiye'den satın alacak! Tunus Türkiye'nin kapısını çaldı! Yoğun talep var
Kadın - Aile

Tunuslu şirket, Türkiye'den satın alacak! Tunus Türkiye'nin kapısını çaldı! Yoğun talep var

Tarım ve gıda sektöründe kahvaltılık tahıllar ve atıştırmalık ürünlerinin üretimini yapan Tunuslu firma, Türkiye’den yoğurt için ambalaj kut..
İran'dan savaş çıkartacak tehdit: Sizi vuracak füzelere sahibiz!
Dünya

İran'dan savaş çıkartacak tehdit: Sizi vuracak füzelere sahibiz!

İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Talae Nik, savaş sebebi olacak açıklamalarda bulundu. Nik, "Bugün doğrudan işgal altındaki toprakları he..
Sisi'nin rakibi casus yazılımın hedefi oldu
Dünya

Sisi'nin rakibi casus yazılımın hedefi oldu

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin en güçlü rakiplerinden Altantawy, casus yazılımla hedef alındı.
25 Eylül 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

25 Eylül 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (25 Eylül 2023) sunuyoruz...

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23