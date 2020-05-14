2020-05-14 07:33:14 Erdoğan talimatı verdi... CHP ile olan ilişkisi tamamen bitiyor
CHP'nin İş Bankası'nda bulunan hisselerinin Hazine'ye devrine ilişkin mini düzenlemenin içeriği belli olmaya başladı. Buna göre düzenleme 5-6 maddelik olacak. Siyasi Partiler Kanununda partilere ticaret yasağını düzenleyen 67. maddeye "Siyasi partiler sahip oldukları hisseleri Hazine’ye devreder" hükmü eklenecek. Bankanın yönetimindeki 4 CHP'linin yerine bağımsız üyeler atanacak. Düzenlemenin bayramdan sonra Meclis'e sunulması bekleniyor.