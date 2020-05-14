Erdoğan talimatı verdi... CHP ile olan ilişkisi tamamen bitiyor

Öte yandan MYK'da ele alınan bir diğer konu ise baro seçimlerine yönelik düzenleme oldu. AK Parti TBMM Grubu tarafından baro düzenlemesini içeren çalışmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduğu öğrenildi. Bu konuda nispi temsil sistemi getirilmesi ve alternatif baro seçenekleri üzerinde biraz daha çalışılması kararlaştırıldı. Edinilen bilgiye göre, "Asgari bin avukat üyeliği sağlandığı takdirde illerde ikinci bir baro daha kurulabilir" şeklindeki görüş değerlendiriliyor. Partinin hukukçu kurmayları tarafından tekrar görüşülecek düzenleme, son şekli verilmek üzere daha sonra Erdoğan'a sunulacak. (Yeni Şafak)