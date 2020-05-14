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Siyaset
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Erdoğan talimatı verdi... CHP ile olan ilişkisi tamamen bitiyor

2020-05-14 07:33:14
Erdoğan talimatı verdi... CHP ile olan ilişkisi tamamen bitiyor

CHP'nin İş Bankası'nda bulunan hisselerinin Hazine'ye devrine ilişkin mini düzenlemenin içeriği belli olmaya başladı. Buna göre düzenleme 5-6 maddelik olacak. Siyasi Partiler Kanununda partilere ticaret yasağını düzenleyen 67. maddeye "Siyasi partiler sahip oldukları hisseleri Hazine’ye devreder" hükmü eklenecek. Bankanın yönetimindeki 4 CHP'linin yerine bağımsız üyeler atanacak. Düzenlemenin bayramdan sonra Meclis'e sunulması bekleniyor.

#1
Foto - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, normalleşme sonrası gündeme gelecek yasal düzenlemelere ilişkin hazırlıklar ele alındı. Bu kapsamda kısa süre önce çalışmalarına başlanan baro ve meslek odalarının seçim sistemine yönelik düzenlemeler ile CHP'nin İş Bankası hisselerine yönelik hazırlıklar konuları masadaydı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, normalleşme sonrası gündeme gelecek yasal düzenlemelere ilişkin hazırlıklar ele alındı. Bu kapsamda kısa süre önce çalışmalarına başlanan baro ve meslek odalarının seçim sistemine yönelik düzenlemeler ile CHP'nin İş Bankası hisselerine yönelik hazırlıklar konuları masadaydı.

#2
Foto - AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Nurettin Canikli, CHP hisselerinin hukuki ve ekonomik boyutuna ilişkin kurulda bir sunum yaptı. Edinilen bilgiye göre CHP'nin İş Bankası hisselerinin hazineye aktarılması amacıyla 5 ya da 6 maddelik bir düzenleme planlanıyor. Buna göre AK Parti, Siyasi Partiler Kanununda değişikliğe gidecek. Kanunun partilere ticaret yasağını düzenleyen 67. maddesine

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Nurettin Canikli, CHP hisselerinin hukuki ve ekonomik boyutuna ilişkin kurulda bir sunum yaptı. Edinilen bilgiye göre CHP'nin İş Bankası hisselerinin hazineye aktarılması amacıyla 5 ya da 6 maddelik bir düzenleme planlanıyor. Buna göre AK Parti, Siyasi Partiler Kanununda değişikliğe gidecek. Kanunun partilere ticaret yasağını düzenleyen 67. maddesine "Siyasi partiler sahip oldukları hisseleri Hazine'ye devreder" hükmünün eklenmesi düşünülüyor.

#3
Foto - İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin Hazine’ye devri sırasında atılacak adımlardan biri de Banka yönetiminde bulunan dört CHP'li üyenin yerine

İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin Hazine’ye devri sırasında atılacak adımlardan biri de Banka yönetiminde bulunan dört CHP'li üyenin yerine "bağımsız üyeler" atanması. Buna ilişkin düzenlemenin de teklifte yer alması planlanıyor.

#4
Foto - Bunun yanında Gazi Mustafa Kemal'in vasiyeti bulunmasına rağmen kâr payını Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu’na aktarmayan CHP'ye bu iki kurum dava açmış ve haklarını kanuni yollarla alabilmişlerdi. İş Bankası'ndaki hisselere yönelik yeni düzenlemede Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'nun mevcut hakları korunacak. İlgili kurumların ekonomik olarak sıkıntıya düşmemesi için önlemler artırılacak.

Bunun yanında Gazi Mustafa Kemal'in vasiyeti bulunmasına rağmen kâr payını Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu’na aktarmayan CHP'ye bu iki kurum dava açmış ve haklarını kanuni yollarla alabilmişlerdi. İş Bankası'ndaki hisselere yönelik yeni düzenlemede Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'nun mevcut hakları korunacak. İlgili kurumların ekonomik olarak sıkıntıya düşmemesi için önlemler artırılacak.

#5
Foto - MYK'da konunun hassasiyetine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, mevzuatın belli olduğunu hatırlatarak sürecin fazla geciktirilmemesi yönünde talimat verdiği öğrenildi. Düzenlemenin Ramazan Bayramı sonrasında Meclis'e sunulması bekleniyor.

MYK'da konunun hassasiyetine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, mevzuatın belli olduğunu hatırlatarak sürecin fazla geciktirilmemesi yönünde talimat verdiği öğrenildi. Düzenlemenin Ramazan Bayramı sonrasında Meclis'e sunulması bekleniyor.

#6
Foto - Öte yandan MYK'da ele alınan bir diğer konu ise baro seçimlerine yönelik düzenleme oldu. AK Parti TBMM Grubu tarafından baro düzenlemesini içeren çalışmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduğu öğrenildi. Bu konuda nispi temsil sistemi getirilmesi ve alternatif baro seçenekleri üzerinde biraz daha çalışılması kararlaştırıldı. Edinilen bilgiye göre,

Öte yandan MYK'da ele alınan bir diğer konu ise baro seçimlerine yönelik düzenleme oldu. AK Parti TBMM Grubu tarafından baro düzenlemesini içeren çalışmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduğu öğrenildi. Bu konuda nispi temsil sistemi getirilmesi ve alternatif baro seçenekleri üzerinde biraz daha çalışılması kararlaştırıldı. Edinilen bilgiye göre, "Asgari bin avukat üyeliği sağlandığı takdirde illerde ikinci bir baro daha kurulabilir" şeklindeki görüş değerlendiriliyor. Partinin hukukçu kurmayları tarafından tekrar görüşülecek düzenleme, son şekli verilmek üzere daha sonra Erdoğan'a sunulacak. (Yeni Şafak)

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