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Spor
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Cem Uzan'dan Galatasaray'a sponsorluk teklifi

2023-06-18 00:53:19
Cem Uzan'dan Galatasaray'a sponsorluk teklifi

Paris'te yaşayan Cem Uzan, Galatasaray'a dev bir sponsorluk teklifinde bulundu.

#1
Foto - Cem Uzan'dan Galatasaray'a sponsorluk teklifi

Galatasaray eski yöneticilerinden, Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm ile Paris'te buluşup Mauro Icardi transferiyle ilgili görüşen Cem Uzan'ın 19 Haziran pazartesi günü Galatasaray Kulübü'ne 72 milyon euroluk sponsorluk teklifi yapacağı öğrenildi.

#2
Foto - Cem Uzan'dan Galatasaray'a sponsorluk teklifi

Cem Uzan'ın kurduğu yeni marka ile talip olacağı sponsorluklar şöyle:

#3
Foto - Cem Uzan'dan Galatasaray'a sponsorluk teklifi

Ali Sami Yen Stadı'nın 5 yıllık isim sponsorluğu.

#4
Foto - Cem Uzan'dan Galatasaray'a sponsorluk teklifi

Galatasaray forma reklamının 5 yıllık sponsorluğu.

#5
Foto - Cem Uzan'dan Galatasaray'a sponsorluk teklifi

Mauro Icardi'nin PSG'den 40 milyon euroluk bonservisinin alınıp Galatasaray'a 4+1 yıllık hediye edilmesi

#6
Foto - Cem Uzan'dan Galatasaray'a sponsorluk teklifi

-Icardi için devreye girdi- Cem ve Hakan Uzan kardeşlerin Paris'te finans ekipleriyle 5.5 saat sponsorluk teklifi toplantısı yaptıkları öğrenildi.

#7
Foto - Cem Uzan'dan Galatasaray'a sponsorluk teklifi

Bu arada Ural Aküzüm'den de Icardi'nin tapusunun alınmasıyla ilgili planlama yaptıkları sızan haberler arasında.

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