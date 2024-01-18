Cem Küçük maalesef duyurdu: 7 bin lira oldu

Bu zamla birlikte asgari ücret 17 bin liraya, emekli aylığı da 10 bin liraya çıktı. Arada 7 bin lira fark ile yüzde 70 gibi bir aralık var ama alım gücü iyi değil. Aradaki oranlar yüzdesel anlamda değişmedi ama simit bile 10 lira oldu.” dedi.