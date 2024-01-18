2024-01-18 00:51:47 Cem Küçük maalesef duyurdu: 7 bin lira oldu
Gazeteci Cem Küçük, emekli maaşlarına yapılan zam sonrası önemli değerlendirmelerde bulundu.
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Gazeteci Cem Küçük, emekli maaşlarına yapılan zam sonrası önemli değerlendirmelerde bulundu.
Emeklinin dört gözle beklediği ek zammı Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat duyurdu. 2024 yılının ilk 6 ayında emekli enflasyon farkından doğan yüzde 35,57’lik zammına ek yüzde 5 artışla birlikte toplamda yüzde 42,6 artış alacak. En düşük emekli maaşı ise 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıktı.
Gazeteci Cem Küçük TGRT Haber canlı yayınında emeklinin aldığı zammı değerlendirdi. Küçük son 6 yılın zamlarını yıl yıl ne kadar artış yapıldığının tablosunu da paylaştı.
Cem Küçük, emeklinin 2019’dan bu yana yapılan zam miktarlarını değerlendirerek, “2019 yılında en düşük emekli maaşı 1000 liraydı.
Asgari ücrette o yıl 2 bin 20 liraydı. Arada çok fark vardı ama 2019’da alım gücü iyiydi. 2020’de 2 bin 300 liraydı asgari ücret, en düşük emekli maaşı ise 1500 liraydı.
Yüzde 70-80’e yakın arada bir fark var ama 2022’den sonra asgari ücret ile emekli maaşı maaş makası iyice açıldı. Önceden asgari ücret ile en düşük emekli maaşı birbirine daha yakındı.
Bu zamla birlikte asgari ücret 17 bin liraya, emekli aylığı da 10 bin liraya çıktı. Arada 7 bin lira fark ile yüzde 70 gibi bir aralık var ama alım gücü iyi değil. Aradaki oranlar yüzdesel anlamda değişmedi ama simit bile 10 lira oldu.” dedi.
Küçük, emeklinin 6 yıllık maaşının tablosunu paylaştı. İşte yıl yıl en düşük emekli aylığı tutarları:
2019 1000 TL 2020 1500 TL 2022 Ocak 2500 TL 2022 Temmuz 3500 TL
2023 Ocak 5500 TL 2023 Nisan 7500 TL 2024 10.000 TL
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