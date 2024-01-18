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Ekonomi
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Cem Küçük maalesef duyurdu: 7 bin lira oldu

2024-01-18 00:51:47
Cem Küçük maalesef duyurdu: 7 bin lira oldu

Gazeteci Cem Küçük, emekli maaşlarına yapılan zam sonrası önemli değerlendirmelerde bulundu.

#1
Foto - Cem Küçük maalesef duyurdu: 7 bin lira oldu

Emeklinin dört gözle beklediği ek zammı Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat duyurdu. 2024 yılının ilk 6 ayında emekli enflasyon farkından doğan yüzde 35,57’lik zammına ek yüzde 5 artışla birlikte toplamda yüzde 42,6 artış alacak. En düşük emekli maaşı ise 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıktı.

#2
Foto - Cem Küçük maalesef duyurdu: 7 bin lira oldu

Gazeteci Cem Küçük TGRT Haber canlı yayınında emeklinin aldığı zammı değerlendirdi. Küçük son 6 yılın zamlarını yıl yıl ne kadar artış yapıldığının tablosunu da paylaştı.

#3
Foto - Cem Küçük maalesef duyurdu: 7 bin lira oldu

Cem Küçük, emeklinin 2019’dan bu yana yapılan zam miktarlarını değerlendirerek, “2019 yılında en düşük emekli maaşı 1000 liraydı.

#4
Foto - Cem Küçük maalesef duyurdu: 7 bin lira oldu

Asgari ücrette o yıl 2 bin 20 liraydı. Arada çok fark vardı ama 2019’da alım gücü iyiydi. 2020’de 2 bin 300 liraydı asgari ücret, en düşük emekli maaşı ise 1500 liraydı.

#5
Foto - Cem Küçük maalesef duyurdu: 7 bin lira oldu

Yüzde 70-80’e yakın arada bir fark var ama 2022’den sonra asgari ücret ile emekli maaşı maaş makası iyice açıldı. Önceden asgari ücret ile en düşük emekli maaşı birbirine daha yakındı.

#6
Foto - Cem Küçük maalesef duyurdu: 7 bin lira oldu

Bu zamla birlikte asgari ücret 17 bin liraya, emekli aylığı da 10 bin liraya çıktı. Arada 7 bin lira fark ile yüzde 70 gibi bir aralık var ama alım gücü iyi değil. Aradaki oranlar yüzdesel anlamda değişmedi ama simit bile 10 lira oldu.” dedi.

#7
Foto - Cem Küçük maalesef duyurdu: 7 bin lira oldu

Küçük, emeklinin 6 yıllık maaşının tablosunu paylaştı. İşte yıl yıl en düşük emekli aylığı tutarları:

#8
Foto - Cem Küçük maalesef duyurdu: 7 bin lira oldu

2019 1000 TL 2020 1500 TL 2022 Ocak 2500 TL 2022 Temmuz 3500 TL

#9
Foto - Cem Küçük maalesef duyurdu: 7 bin lira oldu

2023 Ocak 5500 TL 2023 Nisan 7500 TL 2024 10.000 TL

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