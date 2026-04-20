Rick Scott'dan tepki toplayan çıkış: Türkiye'ye tekrar söylüyorum o uçağı alamayacaksınız
Rick Scott'dan tepki toplayan çıkış: Türkiye'ye tekrar söylüyorum o uçağı alamayacaksınız

Senatör Rick Scott, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın F-35 sözlerini alıntılayarak küstah bir açıklama yaptı.

1
#1
Foto - Rick Scott'dan tepki toplayan çıkış: Türkiye'ye tekrar söylüyorum o uçağı alamayacaksınız

Tom Barrack, Antalya Diplomasi Formu'nda yaptığı açıklamada, "S-400'ler konusuna gelince… Bilmeyenler için söyleyeyim, Türkiye darbeden sonra Rus savunma sistemi satın aldı. O zamanlar Türkiye, NATO'nun ikinci büyük müttefikiydi. Bu çok büyük bir şey. Bunun ne anlama geldiğini ve Türkiye'nin Avrupa'yı korumak için neler yaptığını düşündüğünüzde, inanılmaz bir şey bu" ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Rick Scott'dan tepki toplayan çıkış: Türkiye'ye tekrar söylüyorum o uçağı alamayacaksınız

'F-35 jet programına katkıda bulunmak istediler ve aslında gövde üretiminde ortaktılar. S-400'ü satın aldıklarında, Kongre yaptırımlar uyguladı' diye ekleyen Barrack, 'Sanırım bu S-400 meselesi yakında çözülecek' ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Rick Scott'dan tepki toplayan çıkış: Türkiye'ye tekrar söylüyorum o uçağı alamayacaksınız

'Patronumun bakış açısından, Türkiye'nin F-35 programına kabul edilmesi sorun değil. Yunanistan'ın S-300'leri ve F-35'leri var. Yani, Yunanistan-Türkiye meselesi, biliyorsunuz, başka bir tarihi mesele.'

#4
Foto - Rick Scott'dan tepki toplayan çıkış: Türkiye'ye tekrar söylüyorum o uçağı alamayacaksınız

Senatör Rick Scott, Barrack'ın sözlerine katılmadığını belirterek, Türkiye'nin F-35 alamayacağını" iddia etti.

#5
Foto - Rick Scott'dan tepki toplayan çıkış: Türkiye'ye tekrar söylüyorum o uçağı alamayacaksınız

Türkiye'nin İsrail'den nefret eden ve Rusya ile İran'la yakın ilişkiler kuran bir ülke olduğunu aktaran Scott, "2018'de Erdoğan'a söyledim ve tekrar söylüyorum. F-35 alamayacaksınız" dedi.

ALMAYIN,ALDIRMAYIN

Paramızı geri verin bre hainler bre zındıklar daha iyisini yaptık zaten... sonunuz geldi az kaldı, 17 kuruşa 100 dolar basıp tüm dünyaya satan kefereler...

Adem

Serefsiz adam, al f-35 ini ..........
