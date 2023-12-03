Cebinde kağıt para olanlar elini hemen cüzdanına atıyor! Üstünde yazan rakamdan daha değerli! Hemen kontrol edin

TL BASIM AŞAMALARI NELERDİR? BİRİNCİ AŞAMA Elimizde bulunan nakit paraların karşılanması için eski banknotların da yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir. Zaman zaman piyasadaki paralar yenileri ile değiştirilirken basım hazırlık aşamaları da grafikerler tarafından büyük bir özenle hazırlanıyor. Tasarımların belirlenmesi ile birlikte banknotların hazırlanacağı baskı kalıpları da yeniden düzenleniyor. Kağıt, mürekkep ve diğer ham maddeler temin edilerek üretim işlemi tamamlanmaktadır. İKİNCİ AŞAMA Tasarımı tamamlanan kağıt paralar ise sıra numaraları ile birlikte basım işlemine gönderilir. Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından kağıtlara basılan paralar ise 3. aşamaya geçer.