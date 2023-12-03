2023-12-03 15:04:33 Cebinde kağıt para olanlar elini hemen cüzdanına atıyor! Üstünde yazan rakamdan daha değerli! Hemen kontrol edin
Cebinde kağıt para bulunduran vatandaşlar hemen cüzdan karıştırmaya çıktı. 3 aşamadan geçen TL bankalar aracılığı ile piyasada yer alırken o paralar herkesi sevindiriyor. Cebinizde ondan varsa kendinizi şanslı sayabilirsiniz. İşte tüm detaylar… Merkez Bankası'nın Emisyon Genel Müdürlüğü ve Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü TL banknot basım sürecini büyük bir hassasiyetle devam ettiriyor. Piyasada her gün artış gösteren sahte paralara karşılık yeni önlemler alınırken bu işlemlerde büyük bir gizlilikle yürütülüyor. İşte tüm detaylar…