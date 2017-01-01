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Çaykur Rizespor ve Ankaragücü Süper Lig'de

  • Spor Toto Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü'nün futbolcuları maçların bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşadı.

  • Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasıda Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0 yenen Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

  • Maç sonunda Çaykur Rizesporlu oyuncular ve teknik heyet büyük sevinç yaşadı.

  • MKE Ankaragücü de Grandmedical Manisaspor'u deplasmanda 3-0 yenmeyi başardı.

  • Karşılaşmanın ardından MKE Ankaragücü oyuncuları 6 yıl sonra Süper Lig'e dönmenin sevincini yaşadı.

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