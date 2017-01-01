Çaykur Rizespor ve Ankaragücü Süper Lig'de
Spor Toto Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü'nün futbolcuları maçların bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşadı.
Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasıda Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0 yenen Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.
Maç sonunda Çaykur Rizesporlu oyuncular ve teknik heyet büyük sevinç yaşadı.
MKE Ankaragücü de Grandmedical Manisaspor'u deplasmanda 3-0 yenmeyi başardı.
Karşılaşmanın ardından MKE Ankaragücü oyuncuları 6 yıl sonra Süper Lig'e dönmenin sevincini yaşadı.
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