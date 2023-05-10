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Yaşam
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Çatılarda geziyorlar! Mahalleli şaştı kaldı

2023-05-10 17:22:40
Çatılarda geziyorlar! Mahalleli şaştı kaldı

Balıkesir'de çatılarda gezen tavus kuşları mahalleliyi bir hayli şaşırttı.

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Foto - Çatılarda geziyorlar! Mahalleli şaştı kaldı

Bandırma'nın Paşabayır Mahallesi’nde, hayvanat bahçesi ve çiftliklerde görülmeye alışık olunan tavus kuşları çatılarda görülmeye başlandı.

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Foto - Çatılarda geziyorlar! Mahalleli şaştı kaldı

Celal Yavuz isimli vatandaş, "Çatılarda karga ve güvercin görmeye alışığız ve devamlı kuşları besliyoruz ancak bu tavus kuşları olağanın dışında, görmeye alışık olmadığımız bir durum, şaşkınlık içerisindeyiz. Elimizden geldiğince tavus kuşlarını beslemeye çalışıyoruz ancak bunlar yabani ve yaşam alanlarının çatılar değil çiftlikler olduğu kasındayız" dedi. Büyük şaşkınlık yaşayan Celal Yavuz ve vatandaşlar, o anları cep telefonuyla kayda almayı ihmal etmedi.

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