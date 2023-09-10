2023-09-10 07:26:17 Çarşamba günü açıklanabilir! A Milli Takım'ın yeni hocası...
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Avrupa Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan'ı konuk etti. Beklenen performansı sergileyemeyen milliler, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve Avrupa Şampiyonası yolunda kritik bir kayıp yaşadı. Mücadelenin ardından eleştiri oklarının hedefinde, teknik direktör Stefan Kuntz yer aldı. Alman teknik adamın geleceği masaya yatırılırken, çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İşte milli takımdaki son gelişmeler ve tüm ayrıntılar...