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Spor
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Çarşamba günü açıklanabilir! A Milli Takım'ın yeni hocası...

2023-09-10 07:26:17
Çarşamba günü açıklanabilir! A Milli Takım'ın yeni hocası...

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Avrupa Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan'ı konuk etti. Beklenen performansı sergileyemeyen milliler, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve Avrupa Şampiyonası yolunda kritik bir kayıp yaşadı. Mücadelenin ardından eleştiri oklarının hedefinde, teknik direktör Stefan Kuntz yer aldı. Alman teknik adamın geleceği masaya yatırılırken, çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İşte milli takımdaki son gelişmeler ve tüm ayrıntılar...

#1
Foto - Çarşamba günü açıklanabilir! A Milli Takım'ın yeni hocası...

UEFA EURO 2024 Elemeleri D grubu 5. maçında Ermenistan ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

#2
Foto - Çarşamba günü açıklanabilir! A Milli Takım'ın yeni hocası...

2. yarının henüz başında Dashyan'la fileleri havalandıran Ermenistan, 49. dakikada 1-0 öne geçmişti.

#3
Foto - Çarşamba günü açıklanabilir! A Milli Takım'ın yeni hocası...

Millilerimiz bu gole, 88. dakikada Bertuğ Yıldırım'ın golüyle karşılık vermiş ve mücadele eşitlikle sona ermişti.

#4
Foto - Çarşamba günü açıklanabilir! A Milli Takım'ın yeni hocası...

"NEYİ ELEŞTİRİYORLAR?" Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Stefan Kuntz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, milli takımın performansının eleştirilmesiyle ilgili soru üzerine, "Neyi eleştiriyorlar? Yaklaşık 8-10 pozisyona girdik. Onları gole çeviremedik. Onlar mı mesela?" demişti.

#5
Foto - Çarşamba günü açıklanabilir! A Milli Takım'ın yeni hocası...

"ÖZELEŞTİRİSİNİ YAPACAĞIZ" Kuntz açıklamasının devamında, "Şans eseri değil, hak ettiğimiz bir beraberliği elde ettik. Elbette memnun değiliz. Bugün o adımı atamadığımızdan, 3 puanı alamadığımız için biz de üzgünüz.

#6
Foto - Çarşamba günü açıklanabilir! A Milli Takım'ın yeni hocası...

Bunun açık ve net şekilde analizi ve öz eleştirisini yapacağız. Ekim ayındaki maçlarda hem Hırvatistan ve hem de Letonya da işi bitirmeye çalışacağız." ifadelerini kullanmıştı.

#7
Foto - Çarşamba günü açıklanabilir! A Milli Takım'ın yeni hocası...

ÇARPICI İDDİA! Bu gelişmenin ardından Alman teknik adamın görevine devam edip etmeyeceği belirsizliğini korurken, çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

#8
Foto - Çarşamba günü açıklanabilir! A Milli Takım'ın yeni hocası...

Ermenistan maçı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun, Stefan Kuntz'un geleceğini masaya yatırdığı öne sürüldü.

#9
Foto - Çarşamba günü açıklanabilir! A Milli Takım'ın yeni hocası...

JAPONYA MAÇI SONRASI... 12 Eylül Salı günü Japonya ile özel maçta karşı karşıya gelecek olan millilerimizde, mücadelenin ardından Stefan Kuntz'la yolların ayrılması gündeme gelecek.

#10
Foto - Çarşamba günü açıklanabilir! A Milli Takım'ın yeni hocası...

Alman teknik adamın görevine son verilmesi halinde, yerine gelecek teknik adamların isimleri ortaya çıktı.

#11
Foto - Çarşamba günü açıklanabilir! A Milli Takım'ın yeni hocası...

İLK ADAY AVCI TFF yönetiminin ilk teknik direktör adayı, son olarak Trabzonspor'da görev yapan ve daha önce milli takımı çalıştıran Abdullah Avcı...

#12
Foto - Çarşamba günü açıklanabilir! A Milli Takım'ın yeni hocası...

YALÇIN VE TERİM DE LİSTEDE Abdullah Avcı'nın dışında gündemdeki diğer adaylar ise Sergen Yalçın ve Fatih Terim...

#13
Foto - Çarşamba günü açıklanabilir! A Milli Takım'ın yeni hocası...

Japonya maçının ardından Kuntz'la yolların ayrılması halinde, yeni teknik adamın Çarşamba günü açıklanabileceği de iddialar arasında yer aldı. DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELDİ TFF yönetimi, göreve geldiği ilk dönemde Abdullah Avcı ile prensipte anlaşma sağlamış ancak yaklaşan federasyon seçimleri nedeniyle bu kararı askıya almıştı.

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