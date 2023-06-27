Canlı hayvan pazarında kurban yoğunluğu!

Deprem bölgesi olan kentte bu yıl birçok zorluk yaşayan yetiştiriciler, yaşadıkları zorluklara rağmen pazara getirdikleri hayvanlarını hak ettiği fiyata vermek için bekledi. Buna karşın vatandaşlar da daha uygun kurban bulma adına sıkı pazarlıklara girişti.