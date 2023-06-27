2023-06-27 13:33:10 Canlı hayvan pazarında kurban yoğunluğu!
Kurban bayramı arefesinde canlı hayvan pazarında hareketlilik hız kazandı.
Kurban bayramı arefesinde canlı hayvan pazarında hareketlilik hız kazandı.
Yetiştiriciler zorluklarla yetiştirip pazara getirdiği kurbanlıkları hak ettiği değere satmaya çalışırken, vatandaşlar da bütçelerine uygun bir kurban almak için pazarlık yapıyor.
Kurban Bayramı öncesinde Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan pazarı görüntülendi. Pazarda vatandaşların yoğunluk oluşturduğu gözlendi. Kurban almak için sabahın erken saatlerinde pazara gelen vatandaşlar, bütçelerine uygun hayvanı bulmak için uzun süren pazarlıklara girdi.
Özellikle büyükbaş kurbanlıklarda sıkı pazarlıkların yaşandığı göze çarparken, küçükbaş kurbanlık satışlarında ise henüz istenilen yoğunluğa ulaşılamadı.
Deprem bölgesi olan kentte bu yıl birçok zorluk yaşayan yetiştiriciler, yaşadıkları zorluklara rağmen pazara getirdikleri hayvanlarını hak ettiği fiyata vermek için bekledi. Buna karşın vatandaşlar da daha uygun kurban bulma adına sıkı pazarlıklara girişti.
Büyükbaşta canlı kilogram fiyatının 125 TL’ye alıcı bulduğu pazarda kıran kırana geçen pazarlıklar sonucunda kurbanlığını alan vatandaşlar fiyatların bu yıl ideal olduğunu söyledi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23