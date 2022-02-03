Canlı altın fiyatları son dakika! Anlık gram atın, çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altın fiyatı 3 Ocak 2022

Canlı altın fiyatları son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. Altın piyasasının merakla beklediği ocak ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre cocak ayı enflasyonu yüzde 11,1 oldu. Yıllık enflasyon oranı ise yüzde 48,69 oldu. Açıklanan enflasyon rakamları sonrası anlık altın fiyatları nasıl tepki vereceği sorgulanıyordu. Canlı altın fiyatları bugün, anlık altın fiyatı, güncel altın fiyatları altına yatırım yapanlarca sorgulanıyor. Mart ayında Fed’in faiz artırımı yapacağını açıklamasıyla birlikte son dakika altın fiyatları anlık olarak ne kadar olduğu takip edilyor. Peki açıklanan enflasyon sonrası anlık altın fiyatı ne kadar? Bugün altın ne kadar? Gram altın fiyatı anlık bugün ne kadar oldu? Anlık çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını, yarım altın ve bilezik fiyatları son durum bilgileri.