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Ekonomi
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Canlı altın fiyatları son dakika! Anlık gram atın, çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altın fiyatı 3 Ocak 2022

2022-02-03 10:32:41
Canlı altın fiyatları son dakika! Anlık gram atın, çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altın fiyatı 3 Ocak 2022

Canlı altın fiyatları son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. Altın piyasasının merakla beklediği ocak ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre cocak ayı enflasyonu yüzde 11,1 oldu. Yıllık enflasyon oranı ise yüzde 48,69 oldu. Açıklanan enflasyon rakamları sonrası anlık altın fiyatları nasıl tepki vereceği sorgulanıyordu. Canlı altın fiyatları bugün, anlık altın fiyatı, güncel altın fiyatları altına yatırım yapanlarca sorgulanıyor. Mart ayında Fed’in faiz artırımı yapacağını açıklamasıyla birlikte son dakika altın fiyatları anlık olarak ne kadar olduğu takip edilyor. Peki açıklanan enflasyon sonrası anlık altın fiyatı ne kadar? Bugün altın ne kadar? Gram altın fiyatı anlık bugün ne kadar oldu? Anlık çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını, yarım altın ve bilezik fiyatları son durum bilgileri.

#1
Foto - Anlık altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL, Kur korumalı TL mevduat hesabının devreye alınmasından sonra altın fiyatları bir hayli düştü. Altına yatırım yapanlar da altın fiyatları ne zaman yükselir, çıkar? sorusunu sormakta. Altın fiyatları etkileyecek olan enflasyon verileri bugün TÜİK tarafından açıklandı. TÜİK verilerine göre Ocak ayında enflasyon bir önceki aya göre yüzde 11,10 arttı. Enflasyon yıllık bazda 48,69'a yükseldi. Peki enflasyon rakamı sonrası altın ne kadar? Anlık altın fiyatı kaç TL, ne kadar oldu? Canlı alın fiyatları bugün ne kadar, anlık gram atın, çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altın fiyatı son durum ne? İşte 3 Ocak 2022 Perşembe güncel altın fiyatları.

Anlık altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL, Kur korumalı TL mevduat hesabının devreye alınmasından sonra altın fiyatları bir hayli düştü. Altına yatırım yapanlar da altın fiyatları ne zaman yükselir, çıkar? sorusunu sormakta. Altın fiyatları etkileyecek olan enflasyon verileri bugün TÜİK tarafından açıklandı. TÜİK verilerine göre Ocak ayında enflasyon bir önceki aya göre yüzde 11,10 arttı. Enflasyon yıllık bazda 48,69'a yükseldi. Peki enflasyon rakamı sonrası altın ne kadar? Anlık altın fiyatı kaç TL, ne kadar oldu? Canlı alın fiyatları bugün ne kadar, anlık gram atın, çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altın fiyatı son durum ne? İşte 3 Ocak 2022 Perşembe güncel altın fiyatları.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.806,24 TL, 1.807,61 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.806,24 TL, 1.807,61 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 787,75 TL, 791,92 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 787,75 TL, 791,92 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 788,38 TL, 788,54 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 788,38 TL, 788,54 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.261,69 TL, 1.289,52 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.261,69 TL, 1.289,52 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.045,66 TL, 5.141,26 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.045,66 TL, 5.141,26 TL,

#7
Foto - ATA ALTIN FİYATI 5.197,72 TL, 5.329,50 TL,

ATA ALTIN FİYATI 5.197,72 TL, 5.329,50 TL,

#8
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.514,94 TL, 2.578,52 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.514,94 TL, 2.578,52 TL,

#9
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.045,66 TL, 5.141,26 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.045,66 TL, 5.141,26 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 431,08 TL, 519,68 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 431,08 TL, 519,68 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 715,76 TL, 736,73 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 715,76 TL, 736,73 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 12.760,00 TL, 12.957,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 12.760,00 TL, 12.957,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,84 TL, 9,85 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,84 TL, 9,85 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,58 TL, 22,59 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,58 TL, 22,59 TL,

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