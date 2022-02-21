Canlı altın fiyatları! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? 21 Şubat 2022 anlık altın fiyatları…

Canlı altın fiyatları son dakika haberleri: Anlık altın fiyatları son haftalarda bir hayli hareketli. Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz en çok da altını fiyatlarına yaradı. Kur korumalı TL mevduat hesabının işleme alınmasından sonra fiyatları bir hayli düşen güncel altın fiyatları 830 TL seviyelerine kadar yükseldi. Bir yandan da Fed’in faiz artırımına ilişkin beklentiler piyasaları bir hayli tedirgin etmektie. Vatandaşlar "Gram altın ne kadar?, çeyrek altın kaç TL?" gibi soruların yanıtlarını sıkça aratıyor. Yine cumhuriyet altını, ata altın ve tam altın da en çok merak edilenler arasında. Peki, altın ne kadar oldu?, Gram altın kaç TL?, Çeyrek altın ne kadar? İşte 21 Şubat 2022 Pazartesi CANLI ve güncel altın fiyatları.