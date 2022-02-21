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Ekonomi
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Canlı altın fiyatları! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? 21 Şubat 2022 anlık altın fiyatları…

2022-02-21 08:01:48
Canlı altın fiyatları! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? 21 Şubat 2022 anlık altın fiyatları…

Canlı altın fiyatları son dakika haberleri: Anlık altın fiyatları son haftalarda bir hayli hareketli. Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz en çok da altını fiyatlarına yaradı. Kur korumalı TL mevduat hesabının işleme alınmasından sonra fiyatları bir hayli düşen güncel altın fiyatları 830 TL seviyelerine kadar yükseldi. Bir yandan da Fed’in faiz artırımına ilişkin beklentiler piyasaları bir hayli tedirgin etmektie. Vatandaşlar "Gram altın ne kadar?, çeyrek altın kaç TL?" gibi soruların yanıtlarını sıkça aratıyor. Yine cumhuriyet altını, ata altın ve tam altın da en çok merak edilenler arasında. Peki, altın ne kadar oldu?, Gram altın kaç TL?, Çeyrek altın ne kadar? İşte 21 Şubat 2022 Pazartesi CANLI ve güncel altın fiyatları.

#1
Foto - Güncel altın fiyatları… Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Kur korumalı TL mevduat hesabından sonra dolar kuruna paralel olarak altın fiyatları da bir hayli düştü. Altının düşmesiyle birlikte altın alımı yapanlar, altın fiyatlarının yeninden ne zaman yükseleceğini sorguluyordu. Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceğine ilişkin söylemler altın piyasasını bir hayli hareketlendirdi. güvenli liman olan altın yine yatırımcısının sığınağı oldu. Altın fiyatları anlık değişirken vatandaşlar da sıkça çeşitli altın fiyatlarını internette aratıyor. Bilhassa gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilmekte. Peki 21 Şubat 2022 altın fiyatları ne kadar? Güncel altın fiyatlarını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Güncel altın fiyatları… Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Kur korumalı TL mevduat hesabından sonra dolar kuruna paralel olarak altın fiyatları da bir hayli düştü. Altının düşmesiyle birlikte altın alımı yapanlar, altın fiyatlarının yeninden ne zaman yükseleceğini sorguluyordu. Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceğine ilişkin söylemler altın piyasasını bir hayli hareketlendirdi. güvenli liman olan altın yine yatırımcısının sığınağı oldu. Altın fiyatları anlık değişirken vatandaşlar da sıkça çeşitli altın fiyatlarını internette aratıyor. Bilhassa gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilmekte. Peki 21 Şubat 2022 altın fiyatları ne kadar? Güncel altın fiyatlarını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.896,70 TL, 1.897,04 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.896,70 TL, 1.897,04 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 824,39 TL, 833,22 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 824,39 TL, 833,22 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 826,41 TL, 826,55 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 826,41 TL, 826,55 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.322,26 TL, 1.351,41 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.322,26 TL, 1.351,41 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.289,04 TL, 5.389,12 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.289,04 TL, 5.389,12 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.636,25 TL, 2.702,83 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.636,25 TL, 2.702,83 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.289,04 TL, 5.389,12 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.289,04 TL, 5.389,12 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 5.511,71 TL, 5.652,02 TL,

ATA ALTIN FİYATI 5.511,71 TL, 5.652,02 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 451,66 TL, 546,59 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 451,66 TL, 546,59 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 748,25 TL, 776,08 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 748,25 TL, 776,08 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 13.314,00 TL, 13.590,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 13.314,00 TL, 13.590,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,38 TL, 10,40 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,38 TL, 10,40 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 23,79 TL, 23,80 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 23,79 TL, 23,80 TL,

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