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Ekonomi
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Canlı altın fiyatları… Gram altın ne kadar, çeyrek altın anlık fiyatı kaç TL? Cumhuriyet, yarım altın, bilezik fiyatları 17 Şubat 2022

2022-02-17 09:57:18
Canlı altın fiyatları… Gram altın ne kadar, çeyrek altın anlık fiyatı kaç TL? Cumhuriyet, yarım altın, bilezik fiyatları 17 Şubat 2022

Altın fiyatları son dakika haberleri: Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimi dolar kuru başta olmak üzere altın piyasalarını bir hayli tedirgin etti. Kur korumalı TL mevduat hesabının devreye alındığı 20 Aralık’tan bu yana stabil bir şekilde hareket izleyen altın fiyatlar Rusya-Ukrayna arasındaki olası savaş nedeniyle yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Anlık altın fiyatları son durumu takip eden yatırımcılar, yasık altı altınların ekonomiye kazandırılması için açıklanan destek paketinin güncel altın fiyatlarına nasıl etki edeceği merakla bekleniyor. Canlı altın fiyatları özellikle de TCMB ve Fed’in açıklayacağı faiz kararlarına odaklanmış durumda. Anlık çeyrek altın, güncel gram altın, anlık yarım altın, cumhuriyet altın fiyatları son durum an be an takip edilmekte. Peki canlı altın fiyatı bugün ne kadar? Anlık gram altın, çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte 17 Şubat 2022 Perşembe anlık, canlı, güncel altın fiyatları.

#1
Foto - Canlı altın fiyatları özellikle de Rusya-Ukrayna gerilimi sonrası bir hayli sorgulanır oldu. Kur korumalı TL mevduat hesabının işleme alınması sonrası dolar kurunun tepe taklak olsasıyla birlikte anlık altın fiyatları da 1060 TL’den 650 TL seviyelirrine kadar gerilemişti. Dünya genelindeki olaylar nedeniyle, güncel altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Aralık ayından itibaren 800 TL dolaylarında işlem gören gram altın fiyatı, özellikle de küresel ölçekte ceryan eden olaylar sonrası yeniden yükeslişe geçti. Canlı altın fiyatı, Fed’in mart ayından itibaren faiz artırımına yönelik verdiği sinyal ile birlikte merakla takip edilmekte. Peki anlık altın fiyatı ne kadar? Bugün altın ne kadar? Canlı altın fiyatları… Gram altın ne kadar, çeyrek altın anlık fiyatı kaç TL? Cumhuriyet, yarım altın, bilezik fiyatları ne kadar? İşte 17 Şubat 2022 Perşembe anlık altın fiyatları…

Canlı altın fiyatları özellikle de Rusya-Ukrayna gerilimi sonrası bir hayli sorgulanır oldu. Kur korumalı TL mevduat hesabının işleme alınması sonrası dolar kurunun tepe taklak olsasıyla birlikte anlık altın fiyatları da 1060 TL’den 650 TL seviyelirrine kadar gerilemişti. Dünya genelindeki olaylar nedeniyle, güncel altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Aralık ayından itibaren 800 TL dolaylarında işlem gören gram altın fiyatı, özellikle de küresel ölçekte ceryan eden olaylar sonrası yeniden yükeslişe geçti. Canlı altın fiyatı, Fed’in mart ayından itibaren faiz artırımına yönelik verdiği sinyal ile birlikte merakla takip edilmekte. Peki anlık altın fiyatı ne kadar? Bugün altın ne kadar? Canlı altın fiyatları… Gram altın ne kadar, çeyrek altın anlık fiyatı kaç TL? Cumhuriyet, yarım altın, bilezik fiyatları ne kadar? İşte 17 Şubat 2022 Perşembe anlık altın fiyatları…

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.872,38 TL, 1.872,91 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.872,38 TL, 1.872,91 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 821,35 TL, 825,03 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 821,35 TL, 825,03 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 819,16 TL, 819,40 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 819,16 TL, 819,40 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.312,52 TL, 1.341,45 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.312,52 TL, 1.341,45 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.242,64 TL, 5.342,46 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.242,64 TL, 5.342,46 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.613,13 TL, 2.679,42 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.613,13 TL, 2.679,42 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.242,64 TL, 5.342,46 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.242,64 TL, 5.342,46 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 5.388,54 TL, 5.523,06 TL,

ATA ALTIN FİYATI 5.388,54 TL, 5.523,06 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 448,97 TL, 540,28 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 448,97 TL, 540,28 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 743,83 TL, 766,83 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 743,83 TL, 766,83 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 13.277,00 TL, 13.473,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 13.277,00 TL, 13.473,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,28 TL, 10,29 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,28 TL, 10,29 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 23,50 TL, 23,52 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 23,50 TL, 23,52 TL,

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