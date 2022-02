Canlı altın fiyatları… Gram altın ne kadar, çeyrek altın anlık fiyatı kaç TL? Cumhuriyet, yarım altın, bilezik fiyatları 17 Şubat 2022

Altın fiyatları son dakika haberleri: Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimi dolar kuru başta olmak üzere altın piyasalarını bir hayli tedirgin etti. Kur korumalı TL mevduat hesabının devreye alındığı 20 Aralık’tan bu yana stabil bir şekilde hareket izleyen altın fiyatlar Rusya-Ukrayna arasındaki olası savaş nedeniyle yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Anlık altın fiyatları son durumu takip eden yatırımcılar, yasık altı altınların ekonomiye kazandırılması için açıklanan destek paketinin güncel altın fiyatlarına nasıl etki edeceği merakla bekleniyor. Canlı altın fiyatları özellikle de TCMB ve Fed’in açıklayacağı faiz kararlarına odaklanmış durumda. Anlık çeyrek altın, güncel gram altın, anlık yarım altın, cumhuriyet altın fiyatları son durum an be an takip edilmekte. Peki canlı altın fiyatı bugün ne kadar? Anlık gram altın, çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte 17 Şubat 2022 Perşembe anlık, canlı, güncel altın fiyatları.