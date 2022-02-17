Canlı altın fiyatları… Gram altın ne kadar, çeyrek altın anlık fiyatı kaç TL? Cumhuriyet, yarım altın, bilezik fiyatları 17 Şubat 2022

Canlı altın fiyatları özellikle de Rusya-Ukrayna gerilimi sonrası bir hayli sorgulanır oldu. Kur korumalı TL mevduat hesabının işleme alınması sonrası dolar kurunun tepe taklak olsasıyla birlikte anlık altın fiyatları da 1060 TL’den 650 TL seviyelirrine kadar gerilemişti. Dünya genelindeki olaylar nedeniyle, güncel altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Aralık ayından itibaren 800 TL dolaylarında işlem gören gram altın fiyatı, özellikle de küresel ölçekte ceryan eden olaylar sonrası yeniden yükeslişe geçti. Canlı altın fiyatı, Fed’in mart ayından itibaren faiz artırımına yönelik verdiği sinyal ile birlikte merakla takip edilmekte. Peki anlık altın fiyatı ne kadar? Bugün altın ne kadar? Canlı altın fiyatları… Gram altın ne kadar, çeyrek altın anlık fiyatı kaç TL? Cumhuriyet, yarım altın, bilezik fiyatları ne kadar? İşte 17 Şubat 2022 Perşembe anlık altın fiyatları…