Canlı altın fiyatları! Anlık gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? 27 Ocak 2022 Perşembe güncel altın fiyatları

Anlık altın fiyatları: Altın fiyatları anlık değişirken vatandaşlar da sıkça çeşitli altın fiyatlarını internette aratıyor. Dolar kuru ve altın fiyatları için oldukça önem arz eden Fed faiz kararı altın fiyatlarına nasıl etki edeceği yatırımcı tarafından sorgulanıyor. ABD Merkez Bankası, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Fed’in ocak ayında da aynen kasım ayında olduğu gibi faizi sabit tutması altın fiyatları üzerinde son dakika etkisi merak ediliyor. Fed’in kararı sonrası altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın anlık ne kadar? Gram altın ne kadar canlı altın fiyatları bugün ne kadar oldu? soruları internet üzerinden araştırılmakta.