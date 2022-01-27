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Ekonomi
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Canlı altın fiyatları! Anlık gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? 27 Ocak 2022 Perşembe güncel altın fiyatları

2022-01-27 09:27:46
Canlı altın fiyatları! Anlık gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? 27 Ocak 2022 Perşembe güncel altın fiyatları

Anlık altın fiyatları: Altın fiyatları anlık değişirken vatandaşlar da sıkça çeşitli altın fiyatlarını internette aratıyor. Dolar kuru ve altın fiyatları için oldukça önem arz eden Fed faiz kararı altın fiyatlarına nasıl etki edeceği yatırımcı tarafından sorgulanıyor. ABD Merkez Bankası, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Fed’in ocak ayında da aynen kasım ayında olduğu gibi faizi sabit tutması altın fiyatları üzerinde son dakika etkisi merak ediliyor. Fed’in kararı sonrası altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın anlık ne kadar? Gram altın ne kadar canlı altın fiyatları bugün ne kadar oldu? soruları internet üzerinden araştırılmakta.

#1
Foto - Canlı altın fiyatları son dakika bugün ne kadar? ABD Merkez Bankası (FED) piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Yılın ilk toplantısında alınan karara göre FED, politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Fed kararından sonra anlık altın fiyatları, canlı altın fiyatı, güncel gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altın fiyatı yatırımcılar tarafından bir hayli merak ediliyor. Kur korumalı TL mevduat hesabına gitmeyen ve yatırımını altında tutanlar altın anlık ne kadar, gram altın,çeyrek altın canlı altın fiyatlarını sorguluyor.İşte 27 Ocak 2022 Perşembe güncel altın fiyatları…

Canlı altın fiyatları son dakika bugün ne kadar? ABD Merkez Bankası (FED) piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Yılın ilk toplantısında alınan karara göre FED, politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Fed kararından sonra anlık altın fiyatları, canlı altın fiyatı, güncel gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altın fiyatı yatırımcılar tarafından bir hayli merak ediliyor. Kur korumalı TL mevduat hesabına gitmeyen ve yatırımını altında tutanlar altın anlık ne kadar, gram altın,çeyrek altın canlı altın fiyatlarını sorguluyor.İşte 27 Ocak 2022 Perşembe güncel altın fiyatları…

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.820,35 TL, 1.820,88 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.820,35 TL, 1.820,88 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 791,88 TL, 800,60 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 791,88 TL, 800,60 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 793,87 TL, 794,05 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 793,87 TL, 794,05 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.270,04 TL, 1.298,10 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.270,04 TL, 1.298,10 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.080,77 TL, 5.177,20 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.080,77 TL, 5.177,20 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.532,45 TL, 2.596,54 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.532,45 TL, 2.596,54 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.080,77 TL, 5.177,20 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.080,77 TL, 5.177,20 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 5.303,46 TL, 5.437,89 TL,

ATA ALTIN FİYATI 5.303,46 TL, 5.437,89 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 433,45 TL, 525,38 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 433,45 TL, 525,38 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 719,60 TL, 745,05 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 719,60 TL, 745,05 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 12.828,00 TL, 13.100,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 12.828,00 TL, 13.100,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 23,24 TL, 23,25 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 23,24 TL, 23,25 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,17 TL, 10,18 TL, %-0,95

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,17 TL, 10,18 TL, %-0,95

#15
Foto - Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, piyasaların beklediği bir karar alındığını belirterek, “Piyasaların beklediği bir karar olduğu için piyasalar sakin karşıladı. Herhangi bir olumlu veya olumsuz bir tepki vermedi. Şubat ayı için negatif görünümün devam etme ihtimalini kuvvetli görüyorum” ifadelerini kullandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu,

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, piyasaların beklediği bir karar alındığını belirterek, “Piyasaların beklediği bir karar olduğu için piyasalar sakin karşıladı. Herhangi bir olumlu veya olumsuz bir tepki vermedi. Şubat ayı için negatif görünümün devam etme ihtimalini kuvvetli görüyorum” ifadelerini kullandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon Raporu 2022-I"in tanıtımı amacıyla bugün Ankara'da bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

#16
Foto - Fed faiz artırımını ne zaman yapacak? Fed Başkanı Jerome Powell soruları yanıtlayacak. Geçen yıl faiz artırımına gitmeyen Fed'in bu yıl 4 kez faiz arttırması bekleniyor. Fed Başkanı Jerome Powell, faiz patikasını öngörmenin imkansız olduğunu söylerken Omicron varyantının ilk çeyrekte olumsuz etkiler yaratacağını belirtti. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin bugün sona eren 2 günlük toplantısında varlık alımlarının Mart ayı başlarında sona erdirilmesi kararı çıktı. Bu karar ile Fed faiz artırımlarına 16 Mart'ta yapılacak FOMC toplantısıyla başlayacağının sinyalini verdi.

Fed faiz artırımını ne zaman yapacak? Fed Başkanı Jerome Powell soruları yanıtlayacak. Geçen yıl faiz artırımına gitmeyen Fed'in bu yıl 4 kez faiz arttırması bekleniyor. Fed Başkanı Jerome Powell, faiz patikasını öngörmenin imkansız olduğunu söylerken Omicron varyantının ilk çeyrekte olumsuz etkiler yaratacağını belirtti. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin bugün sona eren 2 günlük toplantısında varlık alımlarının Mart ayı başlarında sona erdirilmesi kararı çıktı. Bu karar ile Fed faiz artırımlarına 16 Mart'ta yapılacak FOMC toplantısıyla başlayacağının sinyalini verdi.

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