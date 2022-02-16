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Ekonomi
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Canlı altın fiyatı son dakika: Anlık altın fiyatları gram, çeyrek, cumhuriyet altın fiyatı bugün ne kadar? 16 Şubat 2022!

2022-02-16 11:35:16
Canlı altın fiyatı son dakika: Anlık altın fiyatları gram, çeyrek, cumhuriyet altın fiyatı bugün ne kadar? 16 Şubat 2022!

Anlık altın fiyatı, anlık çeyrek, anlık gram altın fiyatları: Altına yatırım yapan vatandaşlar özellilikle de Rusya ve Ukrayna gerilimi nedeniyle artan petrol fiyatlarına paralel olarak canlı altın fiyatları da bir hayli yükselmekte. Kur koralı TL mevduat hesabından sonra şimdi de yastık altı altınların piyasaya kazandırılmasına yönelik teşvik paketinin açıklanması güncel altın fiyatlarını yukarı yönlü yükselmesine neden oldu. Fed’in faiz artırımına yönelik sinyali sonrası da yine canlı altın fiyatı: Gram altın, çeyrek altın başta olmak üzere anlık altın fiyatları sorgulaması yapılmasına neden olmakta. Peki bugün altın ne kadar? Gram altın fiyatı ne kadar? Anlık çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altın fiyatı ne kadar?

#1
Foto - Canlı altın fiyatları son dakika gelişmesi yaşanıyor! Rusya ve Ukrayna özelinde ABD, NATO ve Avrupa Birliği’nin savaşın eşeğine gelmesi altın piyasasını da oldukça hareketlendirdi. Gerginlikten en çok da petrol fiyatları yükseldi. Petrol fiyatlarının yükselmesine paralel olarak dolar ve altın fiyatları da yine son günlerde hareketlenmeler oldu. Anlık altın fiyatları kur korumalı TL mevduat hesabının dereye alınmasından sonra ilk defa bu kadar yükselerek güncel gram altın fiyatı 820 TL seviyelerini gördü. Fed’in mart ayında faiz artırımına yönelik sinyalleri de yine anlık altın fiyatlarının yükselmesine neden olmakta. Peki 16 Şubat 2022 Çarşamba canlı altın fiyatı: Gam altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın anlık ne kadar? İşte canlı altın fiyatları son durum.

Canlı altın fiyatları son dakika gelişmesi yaşanıyor! Rusya ve Ukrayna özelinde ABD, NATO ve Avrupa Birliği’nin savaşın eşeğine gelmesi altın piyasasını da oldukça hareketlendirdi. Gerginlikten en çok da petrol fiyatları yükseldi. Petrol fiyatlarının yükselmesine paralel olarak dolar ve altın fiyatları da yine son günlerde hareketlenmeler oldu. Anlık altın fiyatları kur korumalı TL mevduat hesabının dereye alınmasından sonra ilk defa bu kadar yükselerek güncel gram altın fiyatı 820 TL seviyelerini gördü. Fed’in mart ayında faiz artırımına yönelik sinyalleri de yine anlık altın fiyatlarının yükselmesine neden olmakta. Peki 16 Şubat 2022 Çarşamba canlı altın fiyatı: Gam altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın anlık ne kadar? İşte canlı altın fiyatları son durum.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.852,62 TL, 1.852,94 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.852,62 TL, 1.852,94 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 814,16 TL, 816,17 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 814,16 TL, 816,17 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 813,33 TL, 813,48 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 813,33 TL, 813,48 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.301,14 TL, 1.329,83 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.301,14 TL, 1.329,83 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.205,33 TL, 5.303,87 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.205,33 TL, 5.303,87 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.594,53 TL, 2.660,07 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.594,53 TL, 2.660,07 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.205,33 TL, 5.303,87 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.205,33 TL, 5.303,87 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 5.386,06 TL, 5.520,51 TL,

ATA ALTIN FİYATI 5.386,06 TL, 5.520,51 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 445,90 TL, 535,48 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 445,90 TL, 535,48 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 738,69 TL, 759,67 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 738,69 TL, 759,67 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 13.189,00 TL, 13.353,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 13.189,00 TL, 13.353,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,30 TL, 10,31 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,30 TL, 10,31 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 23,39 TL, 23,40 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 23,39 TL, 23,40 TL,

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