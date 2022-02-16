Canlı altın fiyatı son dakika: Anlık altın fiyatları gram, çeyrek, cumhuriyet altın fiyatı bugün ne kadar? 16 Şubat 2022!

Anlık altın fiyatı, anlık çeyrek, anlık gram altın fiyatları: Altına yatırım yapan vatandaşlar özellilikle de Rusya ve Ukrayna gerilimi nedeniyle artan petrol fiyatlarına paralel olarak canlı altın fiyatları da bir hayli yükselmekte. Kur koralı TL mevduat hesabından sonra şimdi de yastık altı altınların piyasaya kazandırılmasına yönelik teşvik paketinin açıklanması güncel altın fiyatlarını yukarı yönlü yükselmesine neden oldu. Fed’in faiz artırımına yönelik sinyali sonrası da yine canlı altın fiyatı: Gram altın, çeyrek altın başta olmak üzere anlık altın fiyatları sorgulaması yapılmasına neden olmakta. Peki bugün altın ne kadar? Gram altın fiyatı ne kadar? Anlık çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altın fiyatı ne kadar?