2023-11-19 12:08:19 Canan Karatay'dan “süper besin” önerisi! Böyle tüketilirse metabolizmayı makine gibi çalıştırıyor! Gerçekten hayret verici bir şey
Zayıflamak isteyenlere mucize gibi besin! Canan Karatay'dan süper besin önerisi! Üstelik her evde bulunuyor! Bir haftada 7 kilo garanti, böyle tüketilirse metabolizmayı makine gibi çalıştırıyor... Her açıklamasıyla bildiklerimizi unutturan Prof. Dr. Canan Karatay bu kez yenildiğinde zayıflamaya en çok yardımcı olan besinlerden biri ile ilgili açıklamalar yaptı. Karatay yaptığı açıklamayla beslenme konusunda yine ezber bozdu. Köy yumurtasının sağlık üzerindeki olumlu etkilerini vurgulayarak, kilo verme sürecinde köy yumurtası tüketimini öneren Prof. Dr. Karatay, doğal beslenmenin önemini sürekli olarak vurgulayarak, yumurtanın vücuda sağladığı faydaları anlattı.