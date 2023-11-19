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Sağlık
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Canan Karatay'dan "süper besin" önerisi! Böyle tüketilirse metabolizmayı makine gibi çalıştırıyor! Gerçekten hayret verici bir şey

2023-11-19 12:08:19
Canan Karatay'dan “süper besin” önerisi! Böyle tüketilirse metabolizmayı makine gibi çalıştırıyor! Gerçekten hayret verici bir şey

Zayıflamak isteyenlere mucize gibi besin! Canan Karatay'dan süper besin önerisi! Üstelik her evde bulunuyor! Bir haftada 7 kilo garanti, böyle tüketilirse metabolizmayı makine gibi çalıştırıyor... Her açıklamasıyla bildiklerimizi unutturan Prof. Dr. Canan Karatay bu kez yenildiğinde zayıflamaya en çok yardımcı olan besinlerden biri ile ilgili açıklamalar yaptı. Karatay yaptığı açıklamayla beslenme konusunda yine ezber bozdu. Köy yumurtasının sağlık üzerindeki olumlu etkilerini vurgulayarak, kilo verme sürecinde köy yumurtası tüketimini öneren Prof. Dr. Karatay, doğal beslenmenin önemini sürekli olarak vurgulayarak, yumurtanın vücuda sağladığı faydaları anlattı.

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Foto - Canan Karatay'dan "süper besin" önerisi! Böyle tüketilirse metabolizmayı makine gibi çalıştırıyor! Gerçekten hayret verici bir şey

Prof. Dr. Canan Karatay'a göre, düşük kalorili olan yumurta, tek bir öğünde vücudun ihtiyaç duyduğu tüm mineralleri ve vitaminleri karşılıyor. Ayrıca, metabolizmayı hızlandırarak organların işlevselliğini arttırdığını ve bir haftada 7 kilo verdirme potansiyeli olduğunu belirtti. Yumurtanın adeta bir "süper besin" olduğunu ve özellikle serbest gezen tavuklardan elde edilen köy yumurtasının büyük faydalar sağladığını ifade eden Karatay “Yumurta adeta ‘süper besin.’ Ama serbest gezen tavuk yumurtası olacak. Çinliler asırlardan beri günde 10 yumurta yiyor. Hamileler ve lohusalık dönemindeki kadınlar için de çok faydalı. Bebeğin gelişimine katkısı büyük. Yumurtanın beyazı da sarısı da çok faydalı. Biz doktorlar olarak bunu yasaklayamayız” dedi. Yumurtanın doğru şekilde pişirilmesi konusunda da önerilerde bulunan Karatay, “Yumurta sarısının etrafı pişmekten grileşmiş olmamalı. Çünkü o noktada proteini bozulmuş oluyor. Yumurtayı çok fazla sıvıyağda kavurmak da tehlikeli. Rafadan veya kayısı kıvamında ya da tereyağında pişmiş yumurtayı gönül rahatlığı ile yiyebilirsiniz. O zaman ekmeğe ihtiyacınız kalmaz, acıkmazsınız, hatta acıkmadığınıza da şaşırırsınız.” şeklinde konuştu.

#2
Foto - Canan Karatay'dan "süper besin" önerisi! Böyle tüketilirse metabolizmayı makine gibi çalıştırıyor! Gerçekten hayret verici bir şey

Ayrıca, yumurtanın kolesterolu yükseltmediğini ve şeker hastalarına da önerilebileceğini belirten Karatay, “Şeker hastalarına senelerce yumurta verilmedi ama ben veriyorum. Diyabetlilere kolesterolü yükselttiği için yumurta tavsiye edilmiyor ancak şeker hastasının zaten kolesterolü yüksek. Bu durum yumurtadan dolayı değil, metabolik bozukluktan dolayı olur. Kolesterol yüksekliği sanıldığı kadar tehlikeli değildir. Kolesterol vücutta biriken toksinleri alt etsin diye yükseliyor.” ifadelerini kullandı. Yumurtanın hem sarısının hem de beyazının çeşitli vitaminleri içerdiğini vurgulayarak “Yumurtanın beyazında 9 tane aminoasit var. Aminoasit, proteinlerin ana maddesidir. Yumurtanın sarısında ise A, D, E, K vitaminleri ve folik asit, omega-3, omega-6 mineralleri vardır. Yumurtada ‘kolin’ denilen bir madde bulunuyor, bu madde ise beyni uyarıyor. Böylesine faydalı bir süper besinin yasaklanması mümkün değil!” dedi. Canan Karatay'ın önerdiği yumurta diyeti, kilo vermek isteyenler arasında merak konusu oldu. Bu diyet; sabah, öğle, akşam ve ara öğünlerde belirli miktarlarda yumurta tüketimini içeriyor ve bir hafta boyunca uygulanması gerek bir diyet türü. İşte yumurta diyeti...

#3
Foto - Canan Karatay'dan "süper besin" önerisi! Böyle tüketilirse metabolizmayı makine gibi çalıştırıyor! Gerçekten hayret verici bir şey

YUMURTA DİYETİ NASIL UYGULANIR? Sabah: Sahanda kırılmış 2 adet yumurta, yarım demet limon sıkılmış tere otu veya maydanoz. Ara öğün: 2 adet kuru üzüm, 3 adet çiğ badem, 1 adet haşlanmış yumurta. Öğle: 2 adet yumurta ile yapılmış menemen ve portakal suyu. Ara öğün: 2 adet kuru üzüm, 3 adet çiğ badem, 1 adet haşlanmış yumurta. Ek ara öğün: 1 adet haşlanmış yumurta.

#4
Foto - Canan Karatay'dan "süper besin" önerisi! Böyle tüketilirse metabolizmayı makine gibi çalıştırıyor! Gerçekten hayret verici bir şey

Akşam: 2 adet haşlanmış yumurta (ufak ufak kesilmiş), üzerine süzme yoğurt, baharat eklenmiş. Yanında şekersiz çay veya filtre kahve. Yatmadan önce: 1 adet salatalık, 1 adet haşlanmış yumurta. Bu diyet süresince yumurta miktarının sabit tutulması ve ek olarak kuruyemiş ve yeşillik tüketilmesi öneriliyor. Ayrıca, bol su içmeye de özen gösterilmeli.

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