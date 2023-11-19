Canan Karatay'dan “süper besin” önerisi! Böyle tüketilirse metabolizmayı makine gibi çalıştırıyor! Gerçekten hayret verici bir şey

Prof. Dr. Canan Karatay'a göre, düşük kalorili olan yumurta, tek bir öğünde vücudun ihtiyaç duyduğu tüm mineralleri ve vitaminleri karşılıyor. Ayrıca, metabolizmayı hızlandırarak organların işlevselliğini arttırdığını ve bir haftada 7 kilo verdirme potansiyeli olduğunu belirtti. Yumurtanın adeta bir "süper besin" olduğunu ve özellikle serbest gezen tavuklardan elde edilen köy yumurtasının büyük faydalar sağladığını ifade eden Karatay “Yumurta adeta ‘süper besin.’ Ama serbest gezen tavuk yumurtası olacak. Çinliler asırlardan beri günde 10 yumurta yiyor. Hamileler ve lohusalık dönemindeki kadınlar için de çok faydalı. Bebeğin gelişimine katkısı büyük. Yumurtanın beyazı da sarısı da çok faydalı. Biz doktorlar olarak bunu yasaklayamayız” dedi. Yumurtanın doğru şekilde pişirilmesi konusunda da önerilerde bulunan Karatay, “Yumurta sarısının etrafı pişmekten grileşmiş olmamalı. Çünkü o noktada proteini bozulmuş oluyor. Yumurtayı çok fazla sıvıyağda kavurmak da tehlikeli. Rafadan veya kayısı kıvamında ya da tereyağında pişmiş yumurtayı gönül rahatlığı ile yiyebilirsiniz. O zaman ekmeğe ihtiyacınız kalmaz, acıkmazsınız, hatta acıkmadığınıza da şaşırırsınız.” şeklinde konuştu.