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Sağlık
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Canan Karatay uyardı! Kimse bilmiyor ama hastalığın en büyük sebebi o: Bağışıklığı içten içe bitiriyor, vücudun dengesini allak bullak ediyor

2023-12-28 13:39:13
Canan Karatay uyardı! Kimse bilmiyor ama hastalığın en büyük sebebi o: Bağışıklığı içten içe bitiriyor, vücudun dengesini allak bullak ediyor

Tükettiğimiz birçok besinin vücuda yararı olduğu kadar zararları da bulunuyor. Bu besin de insan vücuduna ciddi oranda zarar veren bir besin olarak karşımıza çıkıyor. Öyle ki Canan Karatay bunu tüketen herkesi uyardığı. Bağışıklığı resmen içten içe bitiriyor, vücut dengesini altüst ediyor. İşte konuya ilişkin detaylar... Tükettiğimiz her besin vücudumuz için yaralarıyla ya da zararlarıyla ön plana çıkıyor. Lakin sağlığımıza zarar verecek besinlerden uzak durmak sağlıklı bir hayat yaşamamız için olmazsa olmaz bir kriterdir. Bu kapsamda özellikle de sağlığımıza ciddi zararlar olan kızartmalar uzak durmamız gereken yiyecek türleri arasında yer alıyor. Prof. Dr. Canan Karatay, bu konuya ilişkin olarak bazen zeytinyağı ya da tereyağı gibi doğal yağlarla tüketilen kızartmaları problem olmayacağını söylerken, tohumdan elde edilen yağlardan ise kesinlikle kaçınılması gerektiğini ifade ediyor.

#1
Foto - Canan Karatay uyardı! Kimse bilmiyor ama hastalığın en büyük sebebi o: Bağışıklığı içten içe bitiriyor, vücudun dengesini allak bullak ediyor

Karatay, doğal zeytinyağı ve doğal tereyağının yanma derecesinin yüksek olduğunu ifade ederek, bu yağların düşük sıcaklıkta kızartmalarda kullanılabileceğini söylüyor. Lakin ayçiçek yağı gibi tohumdan elde edilen yağların sıcaklık gördüğü an kanserojen maddeye dönüştüğünü ifade ederek kesinlikle bu yağlardan uzak durulması gerektiğini belirtiyor. Bunların yanı sıra trans yağların insan bağışıklığını yok ettiğini ve dolayısıyla daha çabuk hastalanmalara ve daha geç iyileşmelere yol açtığını ifade eden Karatay, söz konusu bu yağların bağırsaktaki florayı da bozduğunu söyledi.

#2
Foto - Canan Karatay uyardı! Kimse bilmiyor ama hastalığın en büyük sebebi o: Bağışıklığı içten içe bitiriyor, vücudun dengesini allak bullak ediyor

İŞTE TÜKETİLMEMESİ GEREKEN ZARARLI BESİNLER HAZIR TATLILAR Hazır satılan çörekler, kekler, kurabiyeler her ne kadar lezzetli olsa da ufak porsiyonlarda dahi 200 ile 500 kalori almaya yol açar. Bu yiyeceklerin içinde yaklaşık 50 g şeker bulunuyor. Örnek verecek olursak çikolatalı kurabiyelerin yalnızca bir tanesi 168 kalori ve 8 g yağdan oluşuyor. ŞEKERLİ MISIR GEVREĞİ Sabah kahvaltılarını daha pratik ve daha hızlı yapmak için tüketilen mısır gereklerinin çoğunda şeker bulunuyor. Öte yandan yüksek kalitenden oluşan bu yiyecekler mide zarında iltihaba neden olabiliyor. Bu mısır gevrekleri tüketmek yerine doğal yulaf ezmeleri tercih etmek sağlığınız açısından çok daha iyi olacaktır. Hatta içerisine ekleyeceğiniz süt, yoğurt ve meyveler sayesinde daha doyurucu bir öğün yapmış olacaksınız.

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Foto - Canan Karatay uyardı! Kimse bilmiyor ama hastalığın en büyük sebebi o: Bağışıklığı içten içe bitiriyor, vücudun dengesini allak bullak ediyor

BEYAZ ÇİKOLATA Akşam bütün çikolatalar sanılanın aksine aynı şekillerde hazırlanmaz. Bitter, sütlü ve beyaz çikolatalar arasında ciddi oranda farklar bulunmaktadır. Bitter çikolata aşırı tüketilmediği sürece sağlığa zararlı olmayan, barındırdığı an çok satılanlar sayesinde çikolatanın en sağlıklı çeşidi iken sütlü çikolata daha az besleyicidir ve bitter çikolataya göre daha çok süt, süt yağı ve şeker bulundurur. Tüm bunların yanı sıra beyaz çikolata sağlığa en zararlı çikolatadır. Beyaz çikolatanın yalnızca bir porsiyonun da 50 g şeker bulunur bu da tam olarak 12 yemek kaşığından fazla şeker demektir. Dolayısıyla eğer canınız çok fazla çikolata tüketmek istiyorsa bitter çikolata tüketmeniz en doğrusu olacaktır. MARGARİN Yağların en kötüsü olarak bilinen margarin ok tereyağının bir alternatifi olarak görünse de aslında tamamen kimyasal ve trans yağlardan oluşur. Trans yağlar kolesterol seviyelerini yükseltirken kan damarlarına zarar verir ve kardiyovasküler hastalıklara, kalp krizlerine yol açar. Dolayısıyla beslenirken trans yağ değil omega-3 ya asitlerini tercih etmek daha doğru olacaktır. ŞEKERSİZ GAZLI İÇECEK Şekersiz içeceklerin çoğunda yapay tatlandırıcılar bulunur. Yapay tatlandırıcılar ise sağlığa ciddi derecede zararlar verir. Purdue Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma kapsamında tatlandırıcılar kimyasal olarak üretiliyor ve bunu tükettiğiniz takdirde vücudunuz gerçek yemek yediğini düşünerek kandırılıyor. Öte yandan tatlandırıcılar gerçek şekerden çok daha tatlı oldukları için vücut, seviyesini düzenlemek adına insülin pompalıyor ve alınan şekerlerin vücutta depolanmasına neden oluyor.

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