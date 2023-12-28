2023-12-28 13:39:13 Canan Karatay uyardı! Kimse bilmiyor ama hastalığın en büyük sebebi o: Bağışıklığı içten içe bitiriyor, vücudun dengesini allak bullak ediyor
Tükettiğimiz birçok besinin vücuda yararı olduğu kadar zararları da bulunuyor. Bu besin de insan vücuduna ciddi oranda zarar veren bir besin olarak karşımıza çıkıyor. Öyle ki Canan Karatay bunu tüketen herkesi uyardığı. Bağışıklığı resmen içten içe bitiriyor, vücut dengesini altüst ediyor. İşte konuya ilişkin detaylar... Tükettiğimiz her besin vücudumuz için yaralarıyla ya da zararlarıyla ön plana çıkıyor. Lakin sağlığımıza zarar verecek besinlerden uzak durmak sağlıklı bir hayat yaşamamız için olmazsa olmaz bir kriterdir. Bu kapsamda özellikle de sağlığımıza ciddi zararlar olan kızartmalar uzak durmamız gereken yiyecek türleri arasında yer alıyor. Prof. Dr. Canan Karatay, bu konuya ilişkin olarak bazen zeytinyağı ya da tereyağı gibi doğal yağlarla tüketilen kızartmaları problem olmayacağını söylerken, tohumdan elde edilen yağlardan ise kesinlikle kaçınılması gerektiğini ifade ediyor.