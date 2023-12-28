Canan Karatay uyardı! Kimse bilmiyor ama hastalığın en büyük sebebi o: Bağışıklığı içten içe bitiriyor, vücudun dengesini allak bullak ediyor

BEYAZ ÇİKOLATA Akşam bütün çikolatalar sanılanın aksine aynı şekillerde hazırlanmaz. Bitter, sütlü ve beyaz çikolatalar arasında ciddi oranda farklar bulunmaktadır. Bitter çikolata aşırı tüketilmediği sürece sağlığa zararlı olmayan, barındırdığı an çok satılanlar sayesinde çikolatanın en sağlıklı çeşidi iken sütlü çikolata daha az besleyicidir ve bitter çikolataya göre daha çok süt, süt yağı ve şeker bulundurur. Tüm bunların yanı sıra beyaz çikolata sağlığa en zararlı çikolatadır. Beyaz çikolatanın yalnızca bir porsiyonun da 50 g şeker bulunur bu da tam olarak 12 yemek kaşığından fazla şeker demektir. Dolayısıyla eğer canınız çok fazla çikolata tüketmek istiyorsa bitter çikolata tüketmeniz en doğrusu olacaktır. MARGARİN Yağların en kötüsü olarak bilinen margarin ok tereyağının bir alternatifi olarak görünse de aslında tamamen kimyasal ve trans yağlardan oluşur. Trans yağlar kolesterol seviyelerini yükseltirken kan damarlarına zarar verir ve kardiyovasküler hastalıklara, kalp krizlerine yol açar. Dolayısıyla beslenirken trans yağ değil omega-3 ya asitlerini tercih etmek daha doğru olacaktır. ŞEKERSİZ GAZLI İÇECEK Şekersiz içeceklerin çoğunda yapay tatlandırıcılar bulunur. Yapay tatlandırıcılar ise sağlığa ciddi derecede zararlar verir. Purdue Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma kapsamında tatlandırıcılar kimyasal olarak üretiliyor ve bunu tükettiğiniz takdirde vücudunuz gerçek yemek yediğini düşünerek kandırılıyor. Öte yandan tatlandırıcılar gerçek şekerden çok daha tatlı oldukları için vücut, seviyesini düzenlemek adına insülin pompalıyor ve alınan şekerlerin vücutta depolanmasına neden oluyor.