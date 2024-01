İLİKLİ KEMİK SUYU Prof. Dr. Canan Karatay, her sabah uyandığında mutlaka "ilikli kemik suyu" içtiğini belirtti. Kemiklerini güçlendirmek için her gün bu tarifi tükettiğini söyleyen Karatay, bu besinin hem bağışıklığı hem de kemikleri adeta çeliğe dönüştürdüğünü belirtiyor. Bir kupa dolusu kemik suyu ile yarım limonu bir arada tükettiğini söyleyen Canan Karatay, karışımına ayrıca bir çay kaşığı da kristal kaya tuzu eklediğini de belirtiyor. Her sabah kahvaltıdan önce içtiği bu karışım ile vücudun hastalıklara karşı direncini koruduğunu söyleyen Canan Karatay, aynı zamanda hormoları rahatlattığını ve kas bağlarını güçlendirdiğini de ekliyor.