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Sağlık
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Canan Karatay gizli formülünü duyurdu: Bunu içen biiznillah turp gibi oluyor! Her derde deva

2024-04-05 10:01:00
Canan Karatay gizli formülünü duyurdu: Bunu içen biiznillah turp gibi oluyor! Her derde deva

Günümüzün en büyük problemlerinden biri beslenme düzeni. Gün içerisinde düzensiz beslenme ve hazır gıda tüketimi vücutta istenmeyen tepkilere neden olmakta. Özellikle uzun süreli halsizlik yaşıyorsanız çok dikkat etmelisiniz. Bu konuda gizli tarifini paylaşan Prof. Dr. Canan Karatay, hayat kurtaran tüyoyu paylaştı. Bunu içen turp gibi oluyor. Her derde deva olan bu besin ile vücudunuz baştan aşağı yenilenecek. İşte Canan Karatay'ın önerdiği o mucizevi besin...

#1
Foto - Canan Karatay gizli formülünü duyurdu: Bunu içen biiznillah turp gibi oluyor! Her derde deva

Prof. Dr. Canan Karatay hayat kurtaran tavsiyelerini paylaşmaya devam ediyor. Son olarak zeytinyağı önerisinde bulunan Karatay, sağladığı faydaları tek tek sıraladı. Uzun süreli halsizlik yaşıyorsanız dikkat! Canan Karatay gizli formülünü duyurdu. Bundan içen ne hasta oluyor ne de halsizlik yaşıyor. Tek kaşığı ile vücudunu baştan aşağı yeniliyor. Doğal zeytinyağının birçok faydası bulunmakta. Yapılan araştırmalara göre, düzenli olarak zeytinyağı tükettiğiniz zaman kötü kolesterolü düşürür ve kalp-damar hastalıklarının önüne geçmiş olursunuz. Zeytinyağı, sindirim sistemi üzerinde olumlu etkileri olan bir yağ çeşididir.

#2
Foto - Canan Karatay gizli formülünü duyurdu: Bunu içen biiznillah turp gibi oluyor! Her derde deva

Zeytinyağı içeriğinde bulundurduğu antioksidanlar sayesinde cildi nemlendirir ve yaşlanmayı geciktirir. Aynı zamanda iltihaplanmaları azaltır. Canan Karatay yapmış olduğu bir çok açıklamasında zeytinyağının cildi gençleştirdiğini belirtmektedir. Bunun yanında gün içerisinde sık sık yorgun halsiz hissediyorsanız zeytinyağı tüketimi ile önüne geçmiş olursunuz. Canan Karatay, "Diğer yağlara göre çok daha faydalı olan bu zeytinyağının her sabah bir kaşık aç karnına içilmesi mucize sonuçlar verir doğurur." dedi. Sağlıklı beslenme konusunda uzman olan Prof. Dr. Canan Karatay da zeytinyağının önemine dikkat çekiyor. Zeytinyağının sadece yemeklerde kullanılmakla kalmayıp, aynı zamanda içilmesi gerektiğini belirtiyor.

#3
Foto - Canan Karatay gizli formülünü duyurdu: Bunu içen biiznillah turp gibi oluyor! Her derde deva

ZEYTİNYAĞININ FAYDALARI NELER? 1- KALP SAĞLIĞINI DÜZENLER Zeytinyağı, doymuş yağlar yerine kullanıldığında kalp sağlığını destekleyebilir. Yüksek miktarda tekli doymamış yağ içerir ve bu yağ türü, kolesterol düzeylerini kontrol etmeye yardımcı olabilir ve kalp hastalığı riskini azaltabilir. Zeytinyağındaki polifenolik bileşikler, kötü kolesterolü (LDL) düşürebilir ve damar sağlığını iyileştirmeye fayda sağlayabilir.

#4
Foto - Canan Karatay gizli formülünü duyurdu: Bunu içen biiznillah turp gibi oluyor! Her derde deva

2- İLTİHAP ÖNLEYİCİ ETKİLER Zeytinyağı, vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir. İçerdiği oleokantal adlı bir bileşik, iltihaplanmayı azaltıcı etkisiyle bilinir. Kronik inflamatuar hastalıkların riskini azaltabilir ve iltihaplı durumları hafifletebilir. ￼3- SİNDİRİMİ DÜZENLER Zeytinyağı, sindirim sistemini destekleyebilir. Sindirim enzimlerinin üretimini artırabilir, bağırsak hareketliliğini düzenleyebilir ve kabızlık riskini azaltabilir. Aynı zamanda safra salgısını uyarabilir ve sindirimi kolaylaştırabilir.

#5
Foto - Canan Karatay gizli formülünü duyurdu: Bunu içen biiznillah turp gibi oluyor! Her derde deva

4- KANSER RİSKİNİ AZALTIR Zeytinyağının yoğun kullanıldığı bir beslenme programı uygulamak bazı kanser türlerinin önüne geçebilir. Antioksidan özellikleri sayesinde kanser hücrelerinin büyümesini engelleyebilir ve yayılmasını önleyebilir. Yapılan bilimsel bir çalışma, zeytinyağındaki antioksidanların özellikle meme ve sindirim sisteminde meydana gelen kanser türleri için koruyucu etki gösterdiğini ortaya koymuştur.

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