Canan Karatay gizli formülünü duyurdu: Bunu içen biiznillah turp gibi oluyor! Her derde deva

Zeytinyağı içeriğinde bulundurduğu antioksidanlar sayesinde cildi nemlendirir ve yaşlanmayı geciktirir. Aynı zamanda iltihaplanmaları azaltır. Canan Karatay yapmış olduğu bir çok açıklamasında zeytinyağının cildi gençleştirdiğini belirtmektedir. Bunun yanında gün içerisinde sık sık yorgun halsiz hissediyorsanız zeytinyağı tüketimi ile önüne geçmiş olursunuz. Canan Karatay, "Diğer yağlara göre çok daha faydalı olan bu zeytinyağının her sabah bir kaşık aç karnına içilmesi mucize sonuçlar verir doğurur." dedi. Sağlıklı beslenme konusunda uzman olan Prof. Dr. Canan Karatay da zeytinyağının önemine dikkat çekiyor. Zeytinyağının sadece yemeklerde kullanılmakla kalmayıp, aynı zamanda içilmesi gerektiğini belirtiyor.