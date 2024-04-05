2024-04-05 10:01:00 Canan Karatay gizli formülünü duyurdu: Bunu içen biiznillah turp gibi oluyor! Her derde deva
Günümüzün en büyük problemlerinden biri beslenme düzeni. Gün içerisinde düzensiz beslenme ve hazır gıda tüketimi vücutta istenmeyen tepkilere neden olmakta. Özellikle uzun süreli halsizlik yaşıyorsanız çok dikkat etmelisiniz. Bu konuda gizli tarifini paylaşan Prof. Dr. Canan Karatay, hayat kurtaran tüyoyu paylaştı. Bunu içen turp gibi oluyor. Her derde deva olan bu besin ile vücudunuz baştan aşağı yenilenecek. İşte Canan Karatay'ın önerdiği o mucizevi besin...