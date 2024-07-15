2024-07-15 16:17:24 Çanakkale’de de yangın çıktı
Çeşme'nin ardından bir orman yangını haberi de Çanakkale'den geldi.
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Çeşme'nin ardından bir orman yangını haberi de Çanakkale'den geldi.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor.
Bayramiç ilçesinde, Bayramiç Barajı yakınlarındaki Saraycık köyü yakınlarında orman yangını başladı.
İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangını kontrol altına almak için ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı.
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