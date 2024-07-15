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Çanakkale’de de yangın çıktı

2024-07-15 16:17:24
Çanakkale’de de yangın çıktı

Çeşme'nin ardından bir orman yangını haberi de Çanakkale'den geldi.

#1
Foto - Çanakkale’de de yangın çıktı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor.

#2
Foto - Çanakkale’de de yangın çıktı

Bayramiç ilçesinde, Bayramiç Barajı yakınlarındaki Saraycık köyü yakınlarında orman yangını başladı.

#3
Foto - Çanakkale’de de yangın çıktı

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Çanakkale’de de yangın çıktı

Yangını kontrol altına almak için ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı.

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