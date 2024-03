Erbaş, buradaki konuşmasında, Allah'ın yeryüzüne nasip ettiği en büyük nimetin İslam olduğunu belirterek, Hz. Adem'den Peygamber Efendimize kadar bütün peygamberlerin İslam'ı getirdiğine işaret etti. İmam-ı Şafii'nin memleketi Gazze'nin, bugün İsrail'in bombaları altında olduğunu hatırlatan Erbaş, "Batı'nın destekleriyle masumlar, bebekler, çocuklar her gün yüzlercesi can veriyor, şehit oluyor, gaziler var. Ey Müslümanlar neredesiniz? Niye bir araya gelmiyorsunuz, niye tek yürek olmuyorsunuz?" dedi. Herkesin şehitliğe aday olduğunu dile getiren Erbaş, Türkiye'nin ekonomide ve savunmada güçlü olması gerektiğini vurgulayarak, "Şehitlerimizin o cennet bahçeleri kabirlerinde rahat uyumasını istiyorsak birliğimizin, beraberliğimizin her zaman en üst seviyede olması lazım. Maddi ve manevi açıdan çok çalışmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.