Camideki çocuklara skandal tehdit

Hamburg şehri ve Schleswig-Holstein eyaletindeki 36 diyanet camisinin çatı kuruluşu olan Ditib Nord Eyalet Birliği Başkanı Mehmet Gök ise eyalet birliği olarak konuyla ilgilendiklerini belirterek, "Hamburg Başkonsolosu, Din Hizmetleri ataşemiz ve Alman makamları konuyla ilgileniyorlar. Bilhassa Ditib camilerine karşı sözlü ve fiziki saldırılar sürekli oluyor. Biz 60 yıldır burada yaşıyoruz ve Almanya’nın bir parçasıyız. Bu olaylar bizleri üzse de yolumuza devam edeceğiz. Tüm insanları sevip saymaya devam edeceğiz. Umarız ki en kısa zamanda bu olayı yapan faşist ve ırkçı kişi gerekli cezayı alacaktır. Alman makamlarıyla görüşüyoruz ve yargıya da güveniyoruz" açıklamasını yaptı.