  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
6
Camideki çocuklara skandal tehdit

2023-02-01 18:53:56
Camideki çocuklara skandal tehdit

Batı'da İslam düşmanlığı skandal boyutlara doğru ilerliyor. Son olarak Almanya'da ırkçı bir olay yaşandı.

#1
Foto - Camideki çocuklara skandal tehdit

Almanya’nın kuzeyindeki Flensburg şehrinde hizmet veren Ditib Fatih Camisi’nde din dersi alan 8-12 yaş arasındaki çocuklar ırkçı tehditlere maruz kaldı.

#2
Foto - Camideki çocuklara skandal tehdit

Din görevlisi Semra Zemheri tarafından eğitim gören çocuklar, teneffüste caminin avlusunda oynadıkları sırada, bahçeye gelen 30 yaşlarındaki Alman kadın tarafından “Sizler domuzsunuz, caminizi de sizi de yakacağım, öldüreceğim” sözleriyle tehdit edildi. Kadından korkan çocuklar, durumu hemen öğretmenleri Zemheri’ye bildirdi. Zemheri ise çocukları sınıfa alarak cami imamı Emrullah Çiftçi’ye konu hakkında bilgi verdi.

#3
Foto - Camideki çocuklara skandal tehdit

Çocukların büyük korku ve panik yaşadığını belirten Zemheri, "Bazı çocuklar korkudan ağlayarak tuvalete bile gidemedi. Irkçı kadının uygunsuz davranışlar sergilediğini ben de pencereden bizzat gördüm. Beni gördüğü sırada geri çekilerek uzaktan izlemeye başladı. Bir öğrencimiz bu kadının, kendisini eve davet ettiğini fakat bu teklifi kabul etmediğini söyledi. Sonra da kadın bu çocuğumuza hakaret ederek elinde bıçak ile bağırmaya başlamış. Kadın, hakaret ve tehditler savurmuş" diyerek polise tutanak tutturdu.

#4
Foto - Camideki çocuklara skandal tehdit

İmam Emrullah Çiftçi de durumu cami başkanı Erkan Özhizalan'a aktardı. Özhizalan olay yerine gelen polislerin öğrencilerin ifadesini aldığını söylerken, "Bu olay sonrası çocukların psikolojileri bozuldu ve camiye gelmeye korkmaya başladılar. Olayla ilgili velilerimiz de bilgilendirildi. Hamburg Din Hizmetleri Ataşesi Osman Dikeç ve Ditib Nord Eyalet Birliği Başkanı Mehmet Gök’e de durumu bildirdik" dedi.

#5
Foto - Camideki çocuklara skandal tehdit

Hamburg şehri ve Schleswig-Holstein eyaletindeki 36 diyanet camisinin çatı kuruluşu olan Ditib Nord Eyalet Birliği Başkanı Mehmet Gök ise eyalet birliği olarak konuyla ilgilendiklerini belirterek, "Hamburg Başkonsolosu, Din Hizmetleri ataşemiz ve Alman makamları konuyla ilgileniyorlar. Bilhassa Ditib camilerine karşı sözlü ve fiziki saldırılar sürekli oluyor. Biz 60 yıldır burada yaşıyoruz ve Almanya’nın bir parçasıyız. Bu olaylar bizleri üzse de yolumuza devam edeceğiz. Tüm insanları sevip saymaya devam edeceğiz. Umarız ki en kısa zamanda bu olayı yapan faşist ve ırkçı kişi gerekli cezayı alacaktır. Alman makamlarıyla görüşüyoruz ve yargıya da güveniyoruz" açıklamasını yaptı.

Ön bürolar yargının etkinlik ve verimliliğini artırıyor
Aktüel

Ön bürolar yargının etkinlik ve verimliliğini artırıyor

Adalet Bakanlığı tarafından yargının etkinlik ve verimliliğinin artırmak amacıyla adliyelerde kurulan ön bürolar, vatandaşın kalem kalem dol..
Edepsizlik etme, haddini bil! Asıl rezil sensin Can Ataklı
Medya

Edepsizlik etme, haddini bil! Asıl rezil sensin Can Ataklı

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'e atılan "kızını 6 yaşında evlendirdi" iftirasından sonra başlatılan linç kampanyası akıl almaz bo..
Tayyip Erdoğan'a alçakça iftira! Tam anlamıyla mide bulandırıcı
Medya

Tayyip Erdoğan'a alçakça iftira! Tam anlamıyla mide bulandırıcı

Soros'un fonladığı t24'te köşe dolduran müzmin Erdoğan düşmanı Mehmet Yakup Yılmaz, yine karakterinin gereğini yerine getirdi. Tayyip Erdoğa..
Milli Gazete'ye uyarı: Duracağın yer orası değil
Medya

Milli Gazete'ye uyarı: Duracağın yer orası değil

Milli Gazete'ye çağrı yapan Ali İhsan Karahasanoğlu, Cumhuriyet'in yalan haberini hatırlatarak, "Senin yerin CHP'nin yanı değil, AK Parti'ni..
Davutoğlu fena patladı: Ya icazet alın ya da susun!
Siyaset

Davutoğlu fena patladı: Ya icazet alın ya da susun!

İttifak ortaklarına sitem eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, parti liderlerinin haricinde herkesin susması gerektiğini söyl..
Rus gazeteci Batı'nın kirli planını açıkladı: Erdoğan'ı devirmek istiyorlar
Gündem

Rus gazeteci Batı'nın kirli planını açıkladı: Erdoğan'ı devirmek istiyorlar

Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik provokasyonların hedefini açıklayan Rus gazeteci Vladimir Kornilov, Batı'nın seçim sürecine..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23