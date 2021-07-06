2021-07-06 10:40:22 Camide imam alt katta boks antrenörü! Namazdan sonra spor yapıyorlar
Gaziosmanpaşa'da görev yapan imam Hadin Yılmaz, boks antrenörlüğü de yapıyor. Caminin bodrum katını kendi imkanlarıyla düzenleyen Yılmaz, burada boks eğitimi verdiği gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor. 'Her şey bir gönüle dokunmak için' sloganıyla yola çıkan imam Yılmaz, 40 öğrenciye boks eğitimi veriyor. Çocuklar ve gençlerle beraber hem namaz kılıyor, hem de boks yapıyor. Gaziosmanpaşa Üretmen Camii’nde imamlık yapan Hadin Yılmaz, arta kalan zamanlarında boks antrenörlüğü yapıyor.