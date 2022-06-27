2022-06-27 16:25:33 Camide çıkan yangın hasara neden oldu
Şanlıurfa-Siverek'te camide çıkan yangın söndürüldü.
Havacılık ve Uzay Mühendisliği 2022 taban puanları: 2022 Havacılık ve Uzay Mühendisliği başarı sıralaması:
Şanlıurfa-Siverek'te camide çıkan yangın söndürüldü.
Kale Mahallesi'ndeki İrşadiye Camisi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı fark edenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın, camide hasara neden oldu.
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