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Hayat-Aktüel
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Camide çıkan yangın hasara neden oldu

2022-06-27 16:25:33
Camide çıkan yangın hasara neden oldu

Şanlıurfa-Siverek'te camide çıkan yangın söndürüldü.

#1
Foto - Kale Mahallesi'ndeki İrşadiye Camisi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kale Mahallesi'ndeki İrşadiye Camisi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - Dumanı fark edenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

Dumanı fark edenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

#3
Foto - Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın, camide hasara neden oldu.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın, camide hasara neden oldu.

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