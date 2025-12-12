Çamerya Soykırımı tarihi vesikalarla kitaplaştırıldı

UNUTULMAMASI GEREKEN ACILAR Eserdeki tüm belgelerin öncesinde Arnavutça, Türkçe ve İngilizce olmak üzere üç dilde hazırlanmış özetler bulunması, çalışmanın hem akademik çevrelere hem de geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmasını sağlıyor. Birinci cilt, 23 Mart 1920 ile 30 Ocak 1946 tarihleri arasındaki 217 belgeyi kronolojik bir düzen içinde sunarak Çamerya halkına yönelik baskıların ve trajedinin nasıl ilerlediğini belge niteliğinde gözler önüne seriyor. İkinci cilt ise 207 belge, 30 fotoğraf ve dönemin Yunan basınından alınmış makale ve alıntılarla tarihsel tabloyu daha da derinleştiriyor. Böylece okuyucu hem resmi kayıtlar hem de dönemin basın yansımaları üzerinden çok katmanlı bir değerlendirme yapma imkânı buluyor. ALSAR Vakfı’nın ulusal hafızayı korumaya yönelik yayıncılık çalışmalarının önemli bir parçası olan bu eser, Çamerya trajedisinin unutulmaması için atılmış değerli bir adım olarak raflardaki yerini aldı.