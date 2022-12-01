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Sağlık
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Çamaşırları odada kurutanlar dikkat! Uzmanlardan hayati uyarı

2022-12-01 21:01:54
Çamaşırları odada kurutanlar dikkat! Uzmanlardan hayati uyarı

Kış aylarının gelmesiyle birlikte insanlar çamaşırlarını evin içinde kurutmaya başladı. Ancak uzmanlar çamaşırların odada kurutulmasının zararına dikkat çekti.

#1
Foto - Çamaşırları odada kurutanlar dikkat! Uzmanlardan hayati uyarı

Havaların soğuduğu zaman ve son yıllarda artan site hayatının getirdiği bazı kurallar yüzünden çamaşır kurutma olayını ev içerisinde yapmaya ve bu durumu da alışkanlık haline getirmeye başladık.

#2
Foto - Çamaşırları odada kurutanlar dikkat! Uzmanlardan hayati uyarı

Radyatörün üzerine veya çamaşırlıklara asılmış çamaşırlar evin içerisindeki nem oranını gerekenin üzerine çıkarırlar. Uzmanlar bu konuda hayati bir uyarıda bulunuyor.

#3
Foto - Çamaşırları odada kurutanlar dikkat! Uzmanlardan hayati uyarı

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, kapalı ortamlarda özellikle hava kuruluğunun son derece yaygın bir sorun olduğunu belirtti.

#4
Foto - Çamaşırları odada kurutanlar dikkat! Uzmanlardan hayati uyarı

Kış aylarında ortamın havalandırılmaması, tercih edilen ısınma yöntemi gibi unsurların havanın kurumasına neden olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Işık, "İç ortam nem seviyesi idealin altında olduğunda virüsler ve bakteriler daha uzun süre havada kalıyor. Ortamda hapşıran birinin varlığı hastalıklara davet çıkarıyor. Bunun temel nedeni burun ve boğaz kuruluğu arttığından hava yolunun filtreleme görevini tam olarak yerine getirememesi. Sağlıklı bireylerde de solunum yolu enfeksiyonlarını tetikleyen bu durum kronik akciğer hastalıkları olan kişilerin şikâyetlerini artırıyor. Alınabilecek basit tedbirlerimiz var, hava kirliliğinin az olduğu zaman dilimlerinde kapalı ortamları mutlaka havalandırmalıyız. Kalorifer gibi ortam nemini azaltan ısınma yöntemleri tercih ediliyorsa kaloriferlerin üzerinde su kabı koymak etkili bir tercih olabilir. Tüm bunlara ek olarak hijyene de dikkat edilmeli, eller sık sık yıkanmalı ve hapşırma ihtiyacı duyulduğunda ağız dirsekle kapatılmalıdır" dedi.

#5
Foto - Çamaşırları odada kurutanlar dikkat! Uzmanlardan hayati uyarı

Kapalı ortamların havasının çok nemli olmasının da istenmeyen sonuçları beraberinde getirebileceğini ifade eden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, nemli ortamlarda küf mantarlarının ve ev tozu akarlarının çoğaldığını söyledi.

#6
Foto - Çamaşırları odada kurutanlar dikkat! Uzmanlardan hayati uyarı

Uzman Dr. Merda Erdemir Işık, "Kış mevsimi şartlarında çamaşırların kurutulması için iç ortam yaygın bir şekilde tercih ediliyor. Yatak odalarında, oturma odalarında çamaşırların kurutulması ortam havasındaki nem oranını idealin üzerine çıkarıyor. Nemliliğin artmasının en önemli sonuçlarından biri ev tozu akarlarının ve küf mantarlarının çoğalması için uygun ortam yaratması. Gözle görülemeyen bu alerjenler yıl boyu devam eden alerjilerin kaynakları arasında. Alerjik astımı olan hastaların kış aylarında şikâyetlerinin artmasının ardında da yer alıyorlar" diye konuştu.

#7
Foto - Çamaşırları odada kurutanlar dikkat! Uzmanlardan hayati uyarı

Uzm. Dr. Işık, pencerelerin kısıtlı sürelerde açıldığı soğuk havalarda çamaşırların odalarda kurutulması, bina yalıtımının yeterli olmaması, banyo yapıldıktan sonra zeminin kurutulmaması gibi durumlarda nem oranının yükseldiğini ifade etti.

#8
Foto - Çamaşırları odada kurutanlar dikkat! Uzmanlardan hayati uyarı

Işık, "Kronik akciğer hastalıkları olan kişilerin de sağlıklı bireylerin de ek tedbirler alması önemli. Mümkün olduğunca az halı kullanılması, HEPA filtreli elektrik süpürgeleri ile evdeki kumaş eşyaların ve halıların düzenli olarak süpürülmesi, yatak takımlarının en az haftada bir kez temizlenmesi ve hava kirliliğinin az olduğu zaman dilimlerinde evin havalandırılması solunum yolu şikâyetlerinin azaltılmasını sağlayabiliyor" şeklinde konuştu.

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