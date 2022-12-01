Çamaşırları odada kurutanlar dikkat! Uzmanlardan hayati uyarı

Kış aylarında ortamın havalandırılmaması, tercih edilen ısınma yöntemi gibi unsurların havanın kurumasına neden olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Işık, "İç ortam nem seviyesi idealin altında olduğunda virüsler ve bakteriler daha uzun süre havada kalıyor. Ortamda hapşıran birinin varlığı hastalıklara davet çıkarıyor. Bunun temel nedeni burun ve boğaz kuruluğu arttığından hava yolunun filtreleme görevini tam olarak yerine getirememesi. Sağlıklı bireylerde de solunum yolu enfeksiyonlarını tetikleyen bu durum kronik akciğer hastalıkları olan kişilerin şikâyetlerini artırıyor. Alınabilecek basit tedbirlerimiz var, hava kirliliğinin az olduğu zaman dilimlerinde kapalı ortamları mutlaka havalandırmalıyız. Kalorifer gibi ortam nemini azaltan ısınma yöntemleri tercih ediliyorsa kaloriferlerin üzerinde su kabı koymak etkili bir tercih olabilir. Tüm bunlara ek olarak hijyene de dikkat edilmeli, eller sık sık yıkanmalı ve hapşırma ihtiyacı duyulduğunda ağız dirsekle kapatılmalıdır" dedi.