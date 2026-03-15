Çamaşır suyuyla o maddeyi karıştırmayın! Zehirliyor: Bayram temizliği telaşı başladı artık...
Bayram temizliğinde inceden inceye temizlikler başladı. Bu detaylara dikkat ederek beklentileri sonuçsuz bırakmayalım...
Bayram temizliği için hazırlıklar başladı. Evde en zor temizlenen alanlardan biri de fayans derzleri. Burayı temizlemek isteyenler çamaşır suyu, sirke, kabartma tozu gibi ürünler kullanılıyor. Fakat farkında olmadan çamaşır suyuyla karıştırılan bir ürün zehirleyebiliyor. İşte fayans derzlerini temizlerken püf noktalar…
Bayram temizliğine fayans derzlerinden başlayanlardan mısınız? Eğer öyleyse bu haberimiz tam size göre.
Temizlik uzmanları, çamaşır suyu ile sirkeyi bir arada kullananları uyarıyor. Çünkü bu iki ürün bir araya geldiğinde zehirli dumanlara neden olabilir.
FAYANS DERZLERİ NASIL TEMİZLENİR? Karo derzlerini kabartma tozu ve beyaz sirke ile temizleyin.
Kabartma tozu, sirke ile birleştiğinde, karbondioksit açığa çıkaran ve fayans derzlerine işlemiş kiri gevşeten köpüren bir reaksiyon oluşturur. İşte bu kombinasyonun nasıl kullanılacağı:
100 gram kabartma tozu ve 50 ml suyu karıştırarak bir macun kıvamına getirin. Eski bir diş fırçası kullanarak doğrudan kirli fayans derzlerine uygulayın.
Ardından, iki ürün arasında kimyasal reaksiyon oluşmasını sağlamak için yüzeye 100 ml beyaz sirke püskürtün.
Kirleri çıkarmak ve kalıntıları gidermek için tekrar fırçalayın. Daha etkili bir temizlik için, fayans derzlerini korumak amacıyla düzenli olarak beyaz sirke kullanın.
Suyla iyice durulayın, ardından mikrofiber bir bezle dikkatlice kurulayın.
