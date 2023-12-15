2023-12-15 15:39:02 Çalışanlar heyecanla bekliyordu! Ve o oranlar tek tek açıklandı! Yüzde 71 artış olacak
Milyonlarca özel sektör çalışanı yapılacak zam oranlarını merak ediyor. Asgari ücret zammı beklenmeyen sektörler zam oranlarını açıklamaya başladı. Özellikle bazı sektörleri büyük zam bekliyor. Kimler yüzde 71 zam alacak? Sektör sektör açıklandı. Maaş oranları asgari ücret zammından önce açıklandı. Özel sektörde asgari ücretten yüksek maaş alanları kapsıyor. İşte çalışanların beklediği zam haberinin detayları...