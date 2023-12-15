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Ekonomi
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Çalışanlar heyecanla bekliyordu! Ve o oranlar tek tek açıklandı! Yüzde 71 artış olacak 

2023-12-15 15:39:02
Çalışanlar heyecanla bekliyordu! Ve o oranlar tek tek açıklandı! Yüzde 71 artış olacak 

Milyonlarca özel sektör çalışanı yapılacak zam oranlarını merak ediyor. Asgari ücret zammı beklenmeyen sektörler zam oranlarını açıklamaya başladı. Özellikle bazı sektörleri büyük zam bekliyor. Kimler yüzde 71 zam alacak? Sektör sektör açıklandı. Maaş oranları asgari ücret zammından önce açıklandı. Özel sektörde asgari ücretten yüksek maaş alanları kapsıyor. İşte çalışanların beklediği zam haberinin detayları...

#1
Foto - Çalışanlar heyecanla bekliyordu! Ve o oranlar tek tek açıklandı! Yüzde 71 artış olacak 

Milyonlarca asgari ücretli, memur ve emekli yeni yıl zamlarına kilitlenmiş durumda. Merkez Bankası'nın yüzde 65 olarak açıkladığı yılsonu enflasyon tahminine göre SSK, Bağ-Kur emeklilerinin aylığı ocak ayında refah payı hariç yüzde 37.76, memurların da yüzde 49.96 artacak. En düşük memur maaşı 33 bin liraya yaklaşırken, en düşük memur emekli aylığı da yaklaşık 15 bin lira olacak.

#2
Foto - Çalışanlar heyecanla bekliyordu! Ve o oranlar tek tek açıklandı! Yüzde 71 artış olacak 

Asgari ücrette ise bu yıl bir kez zam yapılacağı açıklandı. Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi ek zam yapılmayacağı için zam oranın yüksek olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Asgari ücrette mesele tarafları mağdur etmeden bir neticeye varabilmek” ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Çalışanlar heyecanla bekliyordu! Ve o oranlar tek tek açıklandı! Yüzde 71 artış olacak 

Erdoğan, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şu anda çalışmalarını yapıyor” dedi ve ekledi: “Ondan sonra en uygun asgari ücret ne ise bunun kararını vereceğiz. Bütün mesele tarafları mağdur etmeden neticeye varabilmek. Asgari ücret zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter. Bunun da sorumlusu birinci derecede Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan’dır. Biz vatandaşımızı bugüne kadar ezdirmedik ve ezdirmeyiz”

#4
Foto - Çalışanlar heyecanla bekliyordu! Ve o oranlar tek tek açıklandı! Yüzde 71 artış olacak 

Peki özel sektörde asgari ücretten yüksek maaş alanlar ne kadar zam alacak? Zam oranları sektörlere göre farklılık gösteriyor.  Özel sektörde zam oranları asgari ücret zammına paralel olarak ilerliyor. Ancak bazı şirketler asgari ücret artışını beklemeden zam oranlarını açıklıyor. Özel sektörde zam oranları açıklanmaya başladı. Genel olarak yüzde 50'lik bir artıştan söz edilebilir.

#5
Foto - Çalışanlar heyecanla bekliyordu! Ve o oranlar tek tek açıklandı! Yüzde 71 artış olacak 

Yüzde 59’u yılda bir kez, yüzde 33’ü iki kez ve yüzde 8’i üç veya üzerinde zam yapmayı hedefliyor. Türkiye’den farklı sektörlerden firmaların katılımıyla gerçekleşen araştırmanın sonuçlarında 2023’te en fazla ücret artışı görülen sektörler şöyle sıralandı: Yüzde 115 ile lojistik, yüzde 114 ile perakende ve yüzde 108 ile enerji.

#6
Foto - Çalışanlar heyecanla bekliyordu! Ve o oranlar tek tek açıklandı! Yüzde 71 artış olacak 

2024'te ortalama yüzde 50 zam yapılması gündemde. Ancak bazı sektörlerde bu oran yüzde 70 seviyelerine çıkıyor. Sigorta sektöründe yeni yılda yüzde 71 zam yapılması hedefleniyor. Zam oranı yüksek olan diğer bir sektör ise otomotiv. Bu alanda çalışanlara yüzde 64 oranında zam yapılması bekleniyor. Kimya sektöründe de zam oranı yüzde 60'ı bulacak

#7
Foto - Çalışanlar heyecanla bekliyordu! Ve o oranlar tek tek açıklandı! Yüzde 71 artış olacak 

Holdinglerde zam oranı yüzde 56 iken, sağlık ve ilaç sektöründe çalışanları yüzde 55'lik zam bekliyor. Maden sektöründe ise yüzde 51'lik artış söz konusu olacak. Otomotiv ana sanayi, bankacılık, teknoloji, finansal hizmetler, lojistik, perakende, hizmet sektörü çalışanları ise 2024'te yüzde 50 zam alacak. Geçtiğimiz yıl en çok zam yapan sektörler yüzde 115'le lojistik, yüzde 114'le perakende, yüzde 108'le enerji sektörü olmuştu. En fazla ücret artışı gösteren iş kolları ise tedarik zinciri, üretim ve mühendislik olarak sıralandı. Firmaların en fazla bütçe ayırdığı yeni mezun rollerinde ise yapay zeka ve teknolojinin öncelik kazandığı görülüyor.

#8
Foto - Çalışanlar heyecanla bekliyordu! Ve o oranlar tek tek açıklandı! Yüzde 71 artış olacak 

Araştırmanın sonuçlarına göre, İstanbul en çok ücret alan bölge konumunda. Buna karşılık İzmir ve Ankara kentleri ile İstanbul arasındaki ücret farkı her geçen yıl kapanıyor. Yeni mezun ve genel müdür arasındaki ücret farkı da birbirine yaklaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sene 14 kat olan farkın bu sene 13 kata düştüğü gözlemlendi.

#9
Foto - Çalışanlar heyecanla bekliyordu! Ve o oranlar tek tek açıklandı! Yüzde 71 artış olacak 

Mercer Türkiye ve Doğu Akdeniz Kariyer Bölge Lideri Şadiye Azışık Kılcıgil, “Türkiye’de özellikle pandemi sonrasında yaşanan ekonomik dalgalanmalarla birlikte geçtiğimiz yıl ve bu yıl daha fazla gördüğümüz yüksek enflasyon, çalışan tarafında ücret artış beklentilerini de yükseltti. Önceki senelerde enflasyonla paralel ilerleyen ücret artışlarının 2021’den bu yana asgari ücret artış oranlarıyla paralel ilerlediğini görüyoruz” dedi.

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