2023-12-05 13:30:44 Bu kadarına da pes artık! Aman siz bu tuzağa düşmeyin! Sahtekarlığın daniskası! Otomobil piyasasında akıl almaz dolandırıcılık!
Otomobil dolandırıcılarının yeni yöntemi "bu kadarına da pes" dedirtti. Depremde hasar gören araçları şase numaralarını sökerek, çalıntı veya yurt dışından kaçak yollarla getirilen araçlara monte eden dolandırıcılar, birçok vatandaşı mağdur etti. Son aylarda benzer şekilde şase numarası değiştirilerek "change" yapılmış bir çok araç tespit ettiklerini söyleyen ekspertiz firması yetkilisi Sami Tarcan, araç almak isteyen vatandaşları uyardı.