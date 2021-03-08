Çakmağı çakar çakmaz alev aldı! Yanan su görenleri şaşırtıyor...

“Araştırmalar sonuçlandığında ülkemize faydalı bir fosil yakıt kaynağı bulunmuş olacak” Aziziye Belediye Başkan Yardımcısı ve Kimya Yüksek Mühendisi olan Ömer Faruk Töremen, “bilinen tarihi 50 yıldan fazla olan bir su var. Bu suda yapılan ilk tespitlere göre metan gazı ve çeşitli minareller bulunuyor. Metan gazından dolayı suyun yanma özelliği var. Reaksiyon veren su ateş çıkarıyor.