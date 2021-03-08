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Çakmağı çakar çakmaz alev aldı! Yanan su görenleri şaşırtıyor...

2021-03-08 09:37:48
Çakmağı çakar çakmaz alev aldı! Yanan su görenleri şaşırtıyor...

Çakmağı çakar çakmaz alev aldı! Yanan su görenleri şaşırtıyor...

#1
Foto - Erzurum’un Aziziye ilçesine bağlı Kahramanlar köyünde kuyu içinde bulunan suyun renginin sarı olması köylülerin dikkatini çekti. Suda meydana gelen kaynama ve köpüklenmeyle birlikte gaz salındığını fark eden vatandaşlar suya çakmak çakınca yanmaya başladı.

Erzurum’un Aziziye ilçesine bağlı Kahramanlar köyünde kuyu içinde bulunan suyun renginin sarı olması köylülerin dikkatini çekti. Suda meydana gelen kaynama ve köpüklenmeyle birlikte gaz salındığını fark eden vatandaşlar suya çakmak çakınca yanmaya başladı.

#2
Foto - Yetkililer tarafından yapılan araştırmalara göre suda çok yoğun bir metan gazının bulunduğu ve bundan dolayı suyun yanma özelliğini gösterdiği, ayrıca metan gazının bulunmasının doğalgaz kaynağı olabileceği anlamına geldiği ifade edildi.

Yetkililer tarafından yapılan araştırmalara göre suda çok yoğun bir metan gazının bulunduğu ve bundan dolayı suyun yanma özelliğini gösterdiği, ayrıca metan gazının bulunmasının doğalgaz kaynağı olabileceği anlamına geldiği ifade edildi.

#3
Foto - Öte yandan köydeki efsaneye göre ise Almanların ve Rusların 55 yıl önce sondaj ile bu suyu çıkardıkları ve suyun kaybolmaması içinde işaret olarak etrafını taşla ördükleri söyleniyor.

Öte yandan köydeki efsaneye göre ise Almanların ve Rusların 55 yıl önce sondaj ile bu suyu çıkardıkları ve suyun kaybolmaması içinde işaret olarak etrafını taşla ördükleri söyleniyor.

#4
Foto - “Araştırmalar sonuçlandığında ülkemize faydalı bir fosil yakıt kaynağı bulunmuş olacak” Aziziye Belediye Başkan Yardımcısı ve Kimya Yüksek Mühendisi olan Ömer Faruk Töremen, “bilinen tarihi 50 yıldan fazla olan bir su var. Bu suda yapılan ilk tespitlere göre metan gazı ve çeşitli minareller bulunuyor. Metan gazından dolayı suyun yanma özelliği var. Reaksiyon veren su ateş çıkarıyor.

“Araştırmalar sonuçlandığında ülkemize faydalı bir fosil yakıt kaynağı bulunmuş olacak” Aziziye Belediye Başkan Yardımcısı ve Kimya Yüksek Mühendisi olan Ömer Faruk Töremen, “bilinen tarihi 50 yıldan fazla olan bir su var. Bu suda yapılan ilk tespitlere göre metan gazı ve çeşitli minareller bulunuyor. Metan gazından dolayı suyun yanma özelliği var. Reaksiyon veren su ateş çıkarıyor.

#5
Foto - Aziziye Belediye Başkanımız Muhammed Cevdet Orhan çevre mühendisi olduğu için bu suyun araştırılması için kaynak buldu.

Aziziye Belediye Başkanımız Muhammed Cevdet Orhan çevre mühendisi olduğu için bu suyun araştırılması için kaynak buldu.

#6
Foto - Kaynak ve araştırmalara göre burada bir fosil yakıt olduğu öne sürülüyor. Bununla ilgili araştırmalar devam ediyor. Sonuçlandığında inşallah ülkemize faydalı bir fosil yakıt kaynağı bulunmuş olacak” diye konuştu.

Kaynak ve araştırmalara göre burada bir fosil yakıt olduğu öne sürülüyor. Bununla ilgili araştırmalar devam ediyor. Sonuçlandığında inşallah ülkemize faydalı bir fosil yakıt kaynağı bulunmuş olacak” diye konuştu.

#7
Foto - “Metan gazının bulunması doğalgaz kaynağı olabileceği anlamına geliyor” Suda görülen köpüklerin kimyasal reaksiyon sonucu oluştuğunu ifade eden Töremen, “Kimyasal reaksiyonda da özellikle metan gazının yoğun olduğunu tespit ettik. Metan gazının bulunması doğalgaz kaynağı olabileceği anlamına geliyor. Bunun için detaylı bir sondaj çalışmasının yapılması lazım” dedi.

“Metan gazının bulunması doğalgaz kaynağı olabileceği anlamına geliyor” Suda görülen köpüklerin kimyasal reaksiyon sonucu oluştuğunu ifade eden Töremen, “Kimyasal reaksiyonda da özellikle metan gazının yoğun olduğunu tespit ettik. Metan gazının bulunması doğalgaz kaynağı olabileceği anlamına geliyor. Bunun için detaylı bir sondaj çalışmasının yapılması lazım” dedi.

#8
Foto - Suyun 50-55 yıl önce burada bir sondaj yapılarak ortaya çıktığını kaydeden Kahramanlar Köyü Muhtarı Sadık Uçar, “Bu suyun adı ‘fıhfıh’. Suyun köpüğü yanıyor. Metan gazı veya doğalgaz olabilir.

Suyun 50-55 yıl önce burada bir sondaj yapılarak ortaya çıktığını kaydeden Kahramanlar Köyü Muhtarı Sadık Uçar, “Bu suyun adı ‘fıhfıh’. Suyun köpüğü yanıyor. Metan gazı veya doğalgaz olabilir.

#9
Foto - Köylüler bu suyun romatizmaya iyi geldiğini söylüyorlar. Yazın sudan eve götürürler veya yıkanırlar. Büyüklerimizin anlattığına göre Almanların veya Rusların buraya gelerek incelediklerini söylüyorlar.

Köylüler bu suyun romatizmaya iyi geldiğini söylüyorlar. Yazın sudan eve götürürler veya yıkanırlar. Büyüklerimizin anlattığına göre Almanların veya Rusların buraya gelerek incelediklerini söylüyorlar.

#10
Foto - Suyu çıkarmak için işaret bırakmışlar. Altına demir ızgara yapmışlar ve üzerini kapatıp gitmişler” açıklamalarında bulundu.

Suyu çıkarmak için işaret bırakmışlar. Altına demir ızgara yapmışlar ve üzerini kapatıp gitmişler” açıklamalarında bulundu.

#11
Foto - Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkı'ndaki gizemli su kaynağının oluşturduğu şelale görenlerin ilgisini çekiyor. Kayalıkların arasından çıkan su kaynağı yaklaşık 10 metrelik bir şelale oluştururken düştüğü yerde su birikintisi oluşturmadan toprağa karışmasıyla dikkat çekiyor.

Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkı'ndaki gizemli su kaynağının oluşturduğu şelale görenlerin ilgisini çekiyor. Kayalıkların arasından çıkan su kaynağı yaklaşık 10 metrelik bir şelale oluştururken düştüğü yerde su birikintisi oluşturmadan toprağa karışmasıyla dikkat çekiyor.

#12
Foto - Manisa’dan Spil Dağı Milli Parkı’na çıkış yolunda At Alanına 10 kilometre mesafede 810 rakımlı Güvercin Kaya mevkisinde kayalıkların arasından çıkan 10 metrelik şelale oluşturan gizemli su kaynağı görenlerin ilgisini çekiyor.

Manisa’dan Spil Dağı Milli Parkı’na çıkış yolunda At Alanına 10 kilometre mesafede 810 rakımlı Güvercin Kaya mevkisinde kayalıkların arasından çıkan 10 metrelik şelale oluşturan gizemli su kaynağı görenlerin ilgisini çekiyor.

#13
Foto - Sadece kışın yağan aşırı yağmur ya da karların erimesi ardından kayalıkların arasından çıkan su, suyun fazlalığına göre, şelaleyi andıran doğal bir güzellik oluşturması yanında toprağın altında gizemli bir şekilde yeniden kaybolmasıyla vatandaşların ilgisini çekiyor.

Sadece kışın yağan aşırı yağmur ya da karların erimesi ardından kayalıkların arasından çıkan su, suyun fazlalığına göre, şelaleyi andıran doğal bir güzellik oluşturması yanında toprağın altında gizemli bir şekilde yeniden kaybolmasıyla vatandaşların ilgisini çekiyor.

#14
Foto - Ailesiyle birlikte piknik amacıyla Spil Dağı Milli Parkı'na giden Hasan Şahin, kayalıkların arasından çıkan suyun yaklaşık 10 metreden aşağıya şelale şeklinde aktıktan sonra toprağın altında kaybolduğunu gördüklerini ve çok şaşırdıklarını söyledi.

Ailesiyle birlikte piknik amacıyla Spil Dağı Milli Parkı'na giden Hasan Şahin, kayalıkların arasından çıkan suyun yaklaşık 10 metreden aşağıya şelale şeklinde aktıktan sonra toprağın altında kaybolduğunu gördüklerini ve çok şaşırdıklarını söyledi.

#15
Foto - Şahin, “Yıllardır buraya geliyoruz, her zaman göremiyoruz, çok enteresan bir durum. Buradan geliyor ve birkaç metre içerisinde yeniden toprağın altında kayboluyor, çok enteresan bir şey. Bu yoldan yıllardır geçiyoruz ama ilk defa görüyorum burasını.” diye konuştu.

Şahin, “Yıllardır buraya geliyoruz, her zaman göremiyoruz, çok enteresan bir durum. Buradan geliyor ve birkaç metre içerisinde yeniden toprağın altında kayboluyor, çok enteresan bir şey. Bu yoldan yıllardır geçiyoruz ama ilk defa görüyorum burasını.” diye konuştu.

#16
Foto - Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü yetkilileri ise Güvercin Kaya mevkiinde kayalıkların arasından çıkan suyun her zaman görülemediğini, sadece kış aylarında aşırı yağmur ya da yağan karların eridiği dönemlerde şelale şeklinde görüldüğünü belirtti. Öte yandan 2019 yılının Ocak ayında aynı bölgede 3 gün boyunca etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan heyelan nedeniyle yol trafiğe kapatılmıştı.

Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü yetkilileri ise Güvercin Kaya mevkiinde kayalıkların arasından çıkan suyun her zaman görülemediğini, sadece kış aylarında aşırı yağmur ya da yağan karların eridiği dönemlerde şelale şeklinde görüldüğünü belirtti. Öte yandan 2019 yılının Ocak ayında aynı bölgede 3 gün boyunca etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan heyelan nedeniyle yol trafiğe kapatılmıştı.

#17
Foto -

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