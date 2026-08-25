Çakarlı arabanın içinden çıkan isim herkesi şaşırttı: Açıklama geldi
Aksaray'daki konserin ardından çakarlı arabayla görüntülenen Uğur Işılak'ın o anları sosyal medyanın gündemine oturdu. Konuyla ilgili Işılak'ın menajerinden açıklama geldi.
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Aksaray'daki konserin ardından çakarlı arabayla görüntülenen Uğur Işılak'ın o anları sosyal medyanın gündemine oturdu. Konuyla ilgili Işılak'ın menajerinden açıklama geldi.
Dombra şarkısı ile bilinen Uğur Işılak, Aksaray’daki konser programına çakarlı araç ve konvoyla gidince medyanın gündemine oturdu.
Uğur Işılak'ın çakarlı araç kullanma izni bulunmuyor. Haliyle 06 AK 6800 plakalı aracın gerçek sahibi kim merak konusu. Çakarlı araçta görüntülenen Uğur Işılak, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenler olunca araçtan inme gereği de duymadı.
Uğur Işılak'ın çakarlı araçtaki hali Aksaray'da görüntülendi. Konsere çakarlı arabayla giden Uğur Işılak, sosyal medyanın gündemine oturdu.
Uğur Işılak, 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde AK Parti’den İstanbul milletvekili seçilerek meclise girmişti. Ancak seçimlerin ardından tek başına iktidar çoğunluğunun sağlanamaması üzerine 1 Kasım 2015’te yenilenen seçimlerde tekrar aday gösterilmemişti.
Mevzuat gereği, en az iki yıl süreyle milletvekilliği görevini fiilen yürütmeyen isimler, eski milletvekillerine tanınan protokol ve ayrıcalıklı araç kullanım haklarından yararlanamıyor.
Uğur Işılak'ın kanunen çakarlı araç kullanma hakkı bulunmuyor. Haliyle herkes bu özel plakalı çakarlı aracın asıl sahibini merak ediyor. Haberlerin ardından açıklama yapan Uğur Işılak’ın yapımcı ve menajeri Murat Işılak, söz konusu aracın Uğur Işılak tarafından kullanılmadığını vurguladı.
Murat Işılak, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Uğur Işılak çakarlı araç kullanmadı. Görüntülerde yer alan araçla Uğur Işılak’ın herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Araçta Uğur Işılak’ın yanı sıra Aksaray Milletvekili Sayın Hüseyin Altınsoy ve AK Parti Aksaray İl Başkanı Sayın Hamza Aktürk bulunuyordu.”
Konser sonrasında yoğunluk yaşandığını belirten Murat Işılak, süreci şöyle anlattı: “Program çıkışında ciddi bir izdiham yaşandı. Araç geldi ve yemeğe geçilecekti. O sırada Uğur Işılak’ı görmek ve kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen bir hayranı oldu. Uğur Bey de hayranını kırmayarak kendisiyle fotoğraf çektirdi.”
Murat Işılak, açıklamanın herhangi bir polemik oluşturmak amacı taşımadığını vurguladı: “Herhangi bir polemik oluşturmak veya tartışmayı büyütmek gibi bir amacımız yok. Sadece kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini istiyoruz. Görüntülerin eksik veya farklı yorumlanması suretiyle negatif algı oluşturmaya yönelik haberlere itibar edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz.”
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