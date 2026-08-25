10 sene önce keşfetti! Babasının verdiği üç çuval incirle başladı, şimdi bütün dünyaya yayılıyor
Aydın Nazilli’de taze incirlerin ince ince dilimlenip gölgede kurutulmasıyla hazırlanan “incir cipsi” hem üreticilere katma değer sağlıyor hem de yurt içi ve dışında sofraları tatlandırıyor. Çocukken babasının verdiği 3 çuval kuru inciri cami önlerinde satarak ticarete başlayan Nuri Duran, 10 yıl önce kurduğu işletmeyle incir cipsi üretimine yöneldi. 20’den fazla kadına istihdam sağlayan Duran, sezonunda 150-200 ton taze incir işlerken Avrupa’ya açılmayı hedefliyor.