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10 sene önce keşfetti! Babasının verdiği üç çuval incirle başladı, şimdi bütün dünyaya yayılıyor

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10 sene önce keşfetti! Babasının verdiği üç çuval incirle başladı, şimdi bütün dünyaya yayılıyor

Aydın Nazilli’de taze incirlerin ince ince dilimlenip gölgede kurutulmasıyla hazırlanan “incir cipsi” hem üreticilere katma değer sağlıyor hem de yurt içi ve dışında sofraları tatlandırıyor. Çocukken babasının verdiği 3 çuval kuru inciri cami önlerinde satarak ticarete başlayan Nuri Duran, 10 yıl önce kurduğu işletmeyle incir cipsi üretimine yöneldi. 20’den fazla kadına istihdam sağlayan Duran, sezonunda 150-200 ton taze incir işlerken Avrupa’ya açılmayı hedefliyor.

#1
Foto - 10 sene önce keşfetti! Babasının verdiği üç çuval incirle başladı, şimdi bütün dünyaya yayılıyor

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) tescilli coğrafi ürünleri arasında yer alan ‘ Aydın İnciri'nde hasat sezonu ile birlikte tüm dünyaya yayılan lezzet incir cipsi üretimi de başladı. Kentte yaklaşık 40 bin hektar alanda incir üretimi yapılarak, sezonda ortalama 200 bin ton ürün elde ediliyor. İncirin yaklaşık 70 bin tonu kurutularak ihraç ediliyor, bir kısmı ise taze olarak satışa sunuluyor. Bir kısmının da ince dilimler halinde kurutulmasıyla elde edilen "incir cipsi" şeklindeki incirler, yurt içi ve dışında sofraları tatlandırıyor. Nazilli'de inciri daha yüksek fiyatla satmak amacıyla küçük işletmelerde ve evlerde "incir cipsi" olarak adlandırılan kurutulmuş ürün hazırlanıyor.

#2
Foto - 10 sene önce keşfetti! Babasının verdiği üç çuval incirle başladı, şimdi bütün dünyaya yayılıyor

‘İncir cipsi'nin üretim süreci, bahçelerden taze olarak toplanan incirlerin bıçakla ince ince dilimlenmesiyle başlıyor. Özel kerevetlere serilen incirler, gölgelikli teraslarda ya da evlerin bahçelerinde güneşe maruz bırakmadan gölge alanlarda kurumaya bırakılıyor. Yaklaşık 3-4 gün bekletilen incirler kurutulduktan sonra paketlenerek satışa hazır hale getiriliyor. Birçok üretici, hazırladıkları ‘incir cipsleri'ni sosyal medya üzerinden satışa sunarken bazıları da doğrudan yurt dışına gönderiyor. Bu ürün, kuru incirin yaklaşık 2-2,5, taze incirin ise 5-6 katı fiyatla alıcı buluyor. Ürünü değerlendirmek ve üreticiye daha yüksek gelir sağlamak amacıyla yapılan bu işlemler sayesinde hem istihdam hem de katma değer elde ediliyor.

#3
Foto - 10 sene önce keşfetti! Babasının verdiği üç çuval incirle başladı, şimdi bütün dünyaya yayılıyor

Nazilli'ye bağlı kırsal Kızıldere Mahallesinde yaşayan 30 yaşındaki Nuri Duran, ailesine ait incir bahçelerinden ve taze incirin en güzellerinin yetiştirildiği bahçelerden elde ettiği yaş incirleri cips yaparak ekonomik değer kazandırıyor. Köy halkı da bu işletme sayesinde ürünlerini en iyi şekilde değerlendiriyor. Çocukluğunda babasının verdiği 3 çuval kuru inciri Karadeniz illerinde cami önlerinde sattıktan sonra incir ticaretini öğrendiğini ifade eden evli ve bir çocuk babası girişimci Nuri Duran, çocukluğundan bu yana elde ettiği tecrübeyi 10 yıl önce işletmesini kurarak büyüttüğünü ifade ediyor.

#4
Foto - 10 sene önce keşfetti! Babasının verdiği üç çuval incirle başladı, şimdi bütün dünyaya yayılıyor

Hedefinin ihracat yapmak olduğunu da belirten Duran, incir cipsinin yanı sıra kuru incir, incir reçeli, dağ kekiği, domates kurusu, domates salçası, zeytin ve erken hasat zeytinyağı, kestane, enginar gibi yaklaşık 65 farklı ürünü işleyerek kazanç elde ettiğini belirtiyor.

#5
Foto - 10 sene önce keşfetti! Babasının verdiği üç çuval incirle başladı, şimdi bütün dünyaya yayılıyor

Kızıldere Mahallesi'nin meydanında bulunan cemiyet alanını boş zamanlarda kurutma işi için değerlendiren girişimci, aynı zamanda da 20'den fazla kadına da iş imkanı sağlıyor. Sabah erken saatlerde toplanarak öğleye doğru alana getirilen taze incirleri tek tek dilimleyerek kerevetlere seren kadınlar, geniş alanda güneş görmeden ince ince dilimlenmiş incirleri kurumaya bırakıyor. Sık sık elden geçirilen incirler 3-4 içerisinde kuruduktan sonra ambalajlanarak satışa sunuluyor.

#6
Foto - 10 sene önce keşfetti! Babasının verdiği üç çuval incirle başladı, şimdi bütün dünyaya yayılıyor

Duran, babasının verdiği 3 çuval kuru inciri Trabzon'a giderek cami önlerinde sattığını ve ardından da bu şekilde ilerleyerek kendi işletmesini kurduğunu belirtti. Hikayesinin devamında katma değerli ürünlere yöneldiğini ifade eden Duran: "İncirlerimiz Nazilli dağlarından toplanıyor. Engebeli arazide topladığımız taze incirlerimizi özellikle incir cipsi yapıyoruz. Ve dünyanın tedarik ettiği tek yer olan Nazilli'de üretimini yapıyoruz. Cips ve taze incir olarak katma değer sağlamaya çalışıyoruz. İncir kurusu, taze incir ve incir cipsi olarak satışa sunuyoruz. Sabahın erken saatlerinde toplanan incirlerimizi işletmemize getirip burada eleklerin üzerine ince ince dilimleyip, her şeyden önemlisi güneş görmeden kurumaya bırakıyoruz. İncirlerimiz 3 günde kuruyor. Üçüncü günün sonunda temiz ve hijyenik olarak paketlediğimiz incir cipsilerimizi iç piyasada satışa sunuyoruz. Sezonda da 150-200 ton taze incir işliyoruz. Biz ürünlerimizi sadece iç pazarda değerlendiriyoruz. Tabi büyüdükçe hedeflerimiz arasında Avrupa'ya ve yurt dışına açılmak var" dedi.

#7
Foto - 10 sene önce keşfetti! Babasının verdiği üç çuval incirle başladı, şimdi bütün dünyaya yayılıyor

İşletme çalışanlarından Gizem Şimşek ise "Ben bu incir cipsi işini 3 senedir yapıyorum. Köyün bayanlarıyla, genç bayanlarıyla, evdeki ev hanımlarıyla beraber toplaştık ‘gelin abla çalışalım' dedik. İncirlerimizi topladık, boyutlarını ayırdık. Topladığımız incirleri sap ve alt kısımlarını kesip ince ince dilimledik. İncir cipslerimizi kerevetlerde, eleklerde kuruttuk. Kuruttuğumuz cipslerin seçimini, boyutlandırmalarını yaptık. Şu şekilde kuruttuğumuz incirlerimizi hazırladık ve değerli müşterilerimizin siparişlerini hazırlayıp hazırlayıp gönderiyoruz. Hem köy hanımlarına destek olduk hem de cebimize destek olduk" dedi.

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