Özgür Özel, Mansur Yavaş’ı çıldırttı! Büyük kavganın çıkması an meselesi

"Böyle bir konuşma olmadı. Ben 'Karadenizlilere selamını iletin' demedim. Özgür Özel şunu demeye çalışıyor: 'Mansur başkan da bizimle beraber' demek istiyor. Ama Mansur Yavaş, 'denge politikası yürütmek istiyorum CHP'deyim ben sonuçta. Özgür Özel ile yol arkadaşlığımız var ama denge politikası yürütmek istiyorum' diyor.