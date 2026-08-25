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Özgür Özel, Mansur Yavaş’ı çıldırttı! Büyük kavganın çıkması an meselesi

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Özgür Özel, Mansur Yavaş’ı çıldırttı! Büyük kavganın çıkması an meselesi

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in, Trabzon’da “Mansur Yavaş’ın selamını getirdim” çıkışının Mansur Yavaş'ı kızdırdığı konuşuluyor.

#1
Foto - Özgür Özel, Mansur Yavaş’ı çıldırttı! Büyük kavganın çıkması an meselesi

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Trabzon ziyaretinde Mansur Yavaş ile ilgili yaptığı açıklamalar tartışmalara neden oldu.

#2
Foto - Özgür Özel, Mansur Yavaş’ı çıldırttı! Büyük kavganın çıkması an meselesi

Halen CHP'de olan Yeni Parti'ye geçmeyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ne yapacağı merak konusu olurken Özel, Yavaş'ın Yeni Parti'deymiş gibi mesaj verdi.

#3
Foto - Özgür Özel, Mansur Yavaş’ı çıldırttı! Büyük kavganın çıkması an meselesi

Mansur Yavaş'la görüştüğünü belirten Özel, “Mansur Yavaş’ın selamını getirdim” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Özgür Özel, Mansur Yavaş’ı çıldırttı! Büyük kavganın çıkması an meselesi

Gazeteci Nevşin Mengü, Yavaş'ın tepkisine dair kulis aktardı. Kendi Youtube kanalında konuşan Mengü, kulislerden gelen bilginin Yavaş'ın buna kızdığı yönünde olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

#5
Foto - Özgür Özel, Mansur Yavaş’ı çıldırttı! Büyük kavganın çıkması an meselesi

"Böyle bir konuşma olmadı. Ben 'Karadenizlilere selamını iletin' demedim. Özgür Özel şunu demeye çalışıyor: 'Mansur başkan da bizimle beraber' demek istiyor. Ama Mansur Yavaş, 'denge politikası yürütmek istiyorum CHP'deyim ben sonuçta. Özgür Özel ile yol arkadaşlığımız var ama denge politikası yürütmek istiyorum' diyor.

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