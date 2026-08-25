Pazar ve marketlerde 'peynir ekmek gibi' giden iki sebze için ürküten araştırma: Yemeyin
Pazar ve marketlerde satılan iki sebzeyle ilgili dikkat çeken bir araştırma yapıldı. Araştırmada 'yemeyin' sonucu çıkarıldı. İşte detaylar...
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Pazar ve marketlerde satılan iki sebzeyle ilgili dikkat çeken bir araştırma yapıldı. Araştırmada 'yemeyin' sonucu çıkarıldı. İşte detaylar...
İsveç’te 82 bin kişinin beslenmesinin incelendiği çalışmada, nitrit tüketimi yüksek olan erkeklerde bağırsak kanseri riskinin yüzde 23 daha fazla olduğu görüldü.
Daha da çarpıcı sonuç, bağırsakların alt bölümündeki kanserlerde ortaya çıktı. En fazla nitrit tüketen erkeklerde risk yüzde 50’ye kadar yükseldi.
Ancak uzmanlar, “Roka, pazı yemeyin” sonucu çıkarılmaması gerektiğinin altını çiziyor. Araştırma, nitritin kaynağından bağımsız olarak toplam tüketim ile kanser riski arasındaki ilişkiyi inceliyor ve bu bulguların kesin olarak kanıtlanması için yeni çalışmalara ihtiyaç var. Nitrit tartışmasının asıl odağında ise işlenmiş etler bulunuyor.
Bu maddeler sucuk, salam, pastırma gibi ürünlerde koruyucu olarak kullanılabiliyor. Uzmanlar, sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası olan sebzeleri bırakmak yerine işlenmiş et tüketiminin sınırlandırılmasını öneriyor.
Bağırsak kanserinde dışkıda kan, uzun süren kabızlık veya ishal, karın ağrısı, şişkinlik, açıklanamayan kilo kaybı ve sürekli yorgunluk gibi belirtiler dikkate alınmalı; bu şikâyetler varsa doktora başvurulmalı.
KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ
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