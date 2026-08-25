Pazar ve marketlerde 'peynir ekmek gibi' giden iki sebze için ürküten araştırma: Yemeyin

Ancak uzmanlar, “Roka, pazı yemeyin” sonucu çıkarılmaması gerektiğinin altını çiziyor. Araştırma, nitritin kaynağından bağımsız olarak toplam tüketim ile kanser riski arasındaki ilişkiyi inceliyor ve bu bulguların kesin olarak kanıtlanması için yeni çalışmalara ihtiyaç var. Nitrit tartışmasının asıl odağında ise işlenmiş etler bulunuyor.