  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Uzmanından dikkat çeken uyarı! Sürekli yorgunluk ve üşüme o hastalığın habercisi Ünlü mafya liderine güpegündüz suikast! Olay yerinde hayatını kaybetti: İşte korkunç anlar Kötü haberi 'maalesef' diyerek verdi: Türkiye'ye faturası 20 milyar doları bulabilir Okuttuğu kitaplara bakın! Kuytul gençleri böyle zehirlemiş Aziz Başkan resmen çıldırdı! Çuvalla para dağıtacak İthal yumurta can aldı: 200’den fazla kişi hastanelik Sabah gözünüzü baş ağrısıyla açıyorsanız dikkat! Nedeni sadece yorgunluk olmayabilir Ankara kulislerini fokur fokur kaynatan ittifak! İYİ Parti’nin tercihi gündem oldu Sessiz sedasız iflasın eşiğine geldiler! 40 yıllık zeytin devinden kötü haber
Sağlık
7
Yeniakit Publisher
Pazar ve marketlerde 'peynir ekmek gibi' giden iki sebze için ürküten araştırma: Yemeyin

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Pazar ve marketlerde 'peynir ekmek gibi' giden iki sebze için ürküten araştırma: Yemeyin

Pazar ve marketlerde satılan iki sebzeyle ilgili dikkat çeken bir araştırma yapıldı. Araştırmada 'yemeyin' sonucu çıkarıldı. İşte detaylar...

1
#1
Foto - Pazar ve marketlerde 'peynir ekmek gibi' giden iki sebze için ürküten araştırma: Yemeyin

İsveç’te 82 bin kişinin beslenmesinin incelendiği çalışmada, nitrit tüketimi yüksek olan erkeklerde bağırsak kanseri riskinin yüzde 23 daha fazla olduğu görüldü.

#2
Foto - Pazar ve marketlerde 'peynir ekmek gibi' giden iki sebze için ürküten araştırma: Yemeyin

Daha da çarpıcı sonuç, bağırsakların alt bölümündeki kanserlerde ortaya çıktı. En fazla nitrit tüketen erkeklerde risk yüzde 50’ye kadar yükseldi.

#3
Foto - Pazar ve marketlerde 'peynir ekmek gibi' giden iki sebze için ürküten araştırma: Yemeyin

Ancak uzmanlar, “Roka, pazı yemeyin” sonucu çıkarılmaması gerektiğinin altını çiziyor. Araştırma, nitritin kaynağından bağımsız olarak toplam tüketim ile kanser riski arasındaki ilişkiyi inceliyor ve bu bulguların kesin olarak kanıtlanması için yeni çalışmalara ihtiyaç var. Nitrit tartışmasının asıl odağında ise işlenmiş etler bulunuyor.

#4
Foto - Pazar ve marketlerde 'peynir ekmek gibi' giden iki sebze için ürküten araştırma: Yemeyin

Bu maddeler sucuk, salam, pastırma gibi ürünlerde koruyucu olarak kullanılabiliyor. Uzmanlar, sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası olan sebzeleri bırakmak yerine işlenmiş et tüketiminin sınırlandırılmasını öneriyor.

#5
Foto - Pazar ve marketlerde 'peynir ekmek gibi' giden iki sebze için ürküten araştırma: Yemeyin

Bağırsak kanserinde dışkıda kan, uzun süren kabızlık veya ishal, karın ağrısı, şişkinlik, açıklanamayan kilo kaybı ve sürekli yorgunluk gibi belirtiler dikkate alınmalı; bu şikâyetler varsa doktora başvurulmalı.

#6
Foto - Pazar ve marketlerde 'peynir ekmek gibi' giden iki sebze için ürküten araştırma: Yemeyin

KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bağdat’tan Tahran ve Riyad’a ortak güvenlik konseyi önerisi
Dünya

Bağdat’tan Tahran ve Riyad’a ortak güvenlik konseyi önerisi

Irak yönetimi, İran ile Suudi Arabistan arasındaki güvenlik iş birliğini güçlendirmek amacıyla üç ülkenin yer alacağı ortak bir koordinasyon..
Özgür Özel'e bir şok daha! Ümit Dikbayır da AK Parti'ye geçiyor
Gündem

Özgür Özel'e bir şok daha! Ümit Dikbayır da AK Parti'ye geçiyor

Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ettikten sonra Külliye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Sakarya Milletvekili Üm..
Alihan Kuriş soruşturmasında dikkat çeken MASAK raporu! 4 isimde 1818 tapu işlemi tespit edildi
Gündem

Alihan Kuriş soruşturmasında dikkat çeken MASAK raporu! 4 isimde 1818 tapu işlemi tespit edildi

'Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü' soruşturması kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, aile ve yakın çevrenin mal varlıkları ile para ha..
Şam'da sürpriz görüşme! İki ülke masaya oturdu!
Gündem

Şam'da sürpriz görüşme! İki ülke masaya oturdu!

Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ve beraberindeki heyeti başkent Şam'da ağırladı. Gerçekleşen..
Tahran'dan Washington'a ağır tehdit! İran'dan ABD'ye "enerji tesislerinizi vururuz" misillemesi!
Gündem

Tahran'dan Washington'a ağır tehdit! İran'dan ABD'ye "enerji tesislerinizi vururuz" misillemesi!

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Muhammed Rıza Muhibbi, İran devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, ülke altyapısına yönelik gerçek..
Atina istemese de Avrupa Türkiye’siz yapamıyor?
Gündem

Atina istemese de Avrupa Türkiye’siz yapamıyor?

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası silahlanmaya hız veren Avrupa’da gözler Türkiye’ye çevrildi. Centre for European Reform, NATO’nun ikinci büyük ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23