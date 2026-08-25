Endonezya'dan acı haber geldi: 7.7’lik depremde can kaybı artıyor
Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki şiddetli depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yükseldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki şiddetli depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yükseldi.
Enkaz altından çıkarılan yaralı sayısı bini aşarken, sahadaki arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Endonezya'da 15 Ağustos'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 100'e yükseldiği bildirildi.
Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Doğu Nusa Tenggara eyaletini etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Çalışmalar sonucunda Flores Adası ve çevresinde hayatını kaybedenlerin sayısının 100'e ulaştığı aktarıldı.
Yetkililer, depremde bin 600’den fazla vatandaşın yaralandığını kaydederek, hastanelerdeki yoğunluğun ve sahadaki tıbbi müdahalelerin devam ettiğini duyurdu.
Bin 600'den Fazla Yaralı Var Yetkililer, deprem sonucunda bin 600’den fazla kişinin yaralandığını ve bölgedeki hastanelerde yoğunluk yaşandığını aktardı. Tıbbi müdahalelerin ve sahadaki arama kurtarma faaliyetlerinin kesintisiz sürdüğü bölgede, enkaz altından yeni canlara ulaşılması için ekipler zamana karşı yarışıyor.
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