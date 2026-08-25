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Olmayacak şey oldu! Sürücü, otomobiliyle yanlışlıkla metro tüneline girdi

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Olmayacak şey oldu! Sürücü, otomobiliyle yanlışlıkla metro tüneline girdi

Almanya'nın Bochum kentinde 63 yaşındaki bir kadın, otomobiliyle metro tüneline girerek yaklaşık bir kilometre ilerledi.

#1
Foto - Olmayacak şey oldu! Sürücü, otomobiliyle yanlışlıkla metro tüneline girdi

Bochum İtfaiyesinden yapılan açıklamada, Bochum Stadyumu yakınındaki "Vonovia Ruhrstadion" durağında meydana gelen olayın, sürücünün tıbbi bir acil durum yaşamasından kaynaklandığı belirtildi.

#2
Foto - Olmayacak şey oldu! Sürücü, otomobiliyle yanlışlıkla metro tüneline girdi

Açıklamada, kadının bir kilometre boyunca metro hattında ilerlediği, o esnada raylarda tramvay bulunmamasının olası bir faciayı önlediği kaydedildi.

#3
Foto - Olmayacak şey oldu! Sürücü, otomobiliyle yanlışlıkla metro tüneline girdi

Olay nedeniyle metro hattındaki raylar ve tüneldeki elektrik tesisatının zarar gördüğü aktarılan açıklamada, kadın sürücünün hastanede tedavi edildiği bilgisi paylaşıldı.

#4
Foto - Olmayacak şey oldu! Sürücü, otomobiliyle yanlışlıkla metro tüneline girdi

Açıklamada, bu nedenle Stadion ile Bochum Merkez İstasyonu arasındaki metro hattında ulaşımın iki yönde yaklaşık 5 saat boyunca durdurulduğu ifade edildi.

#5
Foto - Olmayacak şey oldu! Sürücü, otomobiliyle yanlışlıkla metro tüneline girdi

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